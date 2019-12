Real Madrid: Florentino Pérez et son désir pour 2020: «Nous voulons une année de succès et de titres» | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Le président de Real Madrid, Florentino Pérez, a fait le toast de Noël traditionnel avec les entraîneurs des premières équipes de football -Zinedine Zidane- et de basket-ball -Pablo Laso-, et leurs capitaines respectifs – Sergio Ramos, Marcelo, Felipe Reyes et Sergio Llull-, dans lesquels il a souhaité que " 2020 est une année de succès et de titres »pour les deux sections.

"Pour cette nouvelle année je demande de la santé, du travail et du bonheur pour tous. Nous voulons que l'année 2020 soit une année de succès et de titres pour nos équipes de football et de basket-ball. Nous garderons toujours à l'esprit notre devise de ne jamais abandonner et de continuer à travailler avec le même enthousiasme afin que le Real Madrid continue d'être l'institution sportive la plus aimée et admirée au monde. Bonnes vacances à tous", a-t-il déclaré dans des déclarations publiées sur le site Internet du club.

«Comme nous le savons tous, le Real Madrid est un sentiment universel qui unit des millions de personnes à travers le monde. A nos partenaires et fans, je vous souhaite de bonnes vacances en compagnie de vos familles et de vos proches ", le président de la Real Madrid.

Florentine Il a réfléchi au travail de la Fondation du Real Madrid: «Ce sont des dates très spéciales où nous ne devons pas oublier une de nos valeurs principales, comme la solidarité. Nous sommes fiers du travail de solidarité de notre Fondation Real Madrid. Nous sommes dans 80 pays à côté de ceux qui ont le plus besoin de nous, en particulier les enfants qui sont gravement menacés d'exclusion sociale ".

D'autre part, et non des moindres, Zidane a évoqué la bonne forme de l'équipe, deuxième en LaLiga Santander deux points derrière Barcelone et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où il affrontera Manchester City. En outre, le club blanc jouera en janvier la Super Coupe d'Espagne et commencera son voyage dans la Copa del Rey.

