Real Madrid, James Rodriguez part. Le remplaçant est déjà à la maison

Tel que rapporté par As Real Madrid est prêt à vendre James Rodriguez. Le Colombien, retenu l’été dernier malgré l’intérêt de Naples et de l’Atlético Madrid, n’a pas trouvé de place: 650 ‘seulement en Liga, 21e joueur de l’équipe pour les minutes jouées. Le contrat de 29 ans du joueur expire en 2021 et le risque du Real Madrid est de le perdre sur un transfert gratuit après avoir dépensé 80 millions à l’été 2014. L’engagement de James est de 7,75 millions net et cela rend la tâche difficile sa délocalisation, notamment en période de grande crise économique suite à la pandémie de coronavirus. En attendant, le remplaçant est déjà là: le retour de Martin Odegaard est prêt, prêté avec profit à la Real Sociedad.