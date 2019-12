Real Madrid: la direction ne veut pas que Paul Pogba parie que Federico Valverde a déjà communiqué Zinedine Zidane | Transferts 2020 Espagne

Mis à jour le 28/12/2019 à 06:53

Real Madrid Il a commencé à parier sur les jeunes valeurs de son équipe. On connaît les cas de Vinicius Junior et Rodrygo Goes qui, bien que n'étant pas détenteurs, ont des chances de jouer au nom du directeur technique Zinedine Zidane. Inutile de dire que Federico Valverde, qui est devenu un élément clé du merengue, au milieu des rumeurs d'une possible arrivée de Paul Pogba.

Et c'est pendant des semaines que la presse européenne évoque l'intention de Zidane de s'emparer des services de Paul Pogba pour son Real Madrid. Cependant, la direction de Merengue est claire que le Federico Valverde C'est le présent et l'avenir de la "Maison Blanche", donc ils ne veulent rien savoir du crack de Manchester United.

C'est ce que note le journal AS ce samedi dans son édition numérique et également sur sa couverture imprimée. Les médias espagnols susmentionnés soutiennent que la directive du Real Madrid a dit à «Zizou» d'abandonner Pogba. Il est clair que Valverde Ce sera la clé des intentions de gagner des titres à moyen terme.

C'est ce que la presse espagnole dit de Pogba, Valverde et Real Madrid. (Photo: Diario AS)

La demande de Zidane pour Pogba ne se produira pas au Real Madrid

Il faut tenir compte du fait que Madrid a cherché par tous les moyens à signer l'international avec l'équipe de France lors du dernier marché européen des transferts d'été. Cependant, United a demandé près de 180 millions d'euros pour son transfert, son incorporation n'a donc pas été clôturée.

D’un autre côté, la première équipe de Real Madrid Profitez des vacances à la veille du nouvel an. Les Blancs, deuxièmes de LaLiga Santander derrière Barcelone, s'affronteront samedi 4 janvier contre Getafe en tant que visiteur.

