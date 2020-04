Real Madrid, la réduction officielle du salaire des joueurs et des managers: les détails

Depuis plusieurs jours, les clubs de football et (pas seulement) se déplacent pour faire face à l’urgence due au coronavirus. Non seulement l’arrêt de la formation et des mesures de sécurité strictes, mais il y a aussi une crise économique à affronter.

En fait, tous les revenus provenant des billetteries, des sponsors et de divers concours échouent. L’idée de nombreux clubs, dont le Real Madrid, consiste à réduire temporairement les salaires des joueurs et des managers.

Seuls les Blancos à travers une déclaration officielle ont confirmé qu’ils avaient trouvé l’accord et qu’il y aurait une réduction de l’indemnisation.

Real Madrid, accord conclu: il y aura une baisse des salaires

Le choix est venu après une rencontre entre les capitaines des premières équipes de football et de basket-ball et Jose Angel Sanchez, directeur général du club.

Dans un premier temps, il y aura une baisse de salaire de 10%, qui pourrait aller jusqu’à 20% si la saison ne reprend pas.

Cette décision a été applaudie par la société madrilène et permettra à tous les autres employés du club de voir leur salaire inchangé.