Real Madrid: la tension monte pour Mbappé, Leonardo du PSG freine l’équipe merengue | Ligue d’Espagne

Les rumeurs sur l’arrivée de Mbappé au Real Madrid se renforcent de jour en jour, plusieurs journaux européens ont assuré que la prochaine grande signature de la box merengue serait le jeune joueur français du PSG. Ce n’est un secret pour personne que Kylian Mbappé est le désir de Zinedine Zidane et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Fiorentino Pérez rompt le marché avec l’embauche du footballeur.

Selon le journal AS d’Espagne, en France, les directives du PSG ne sont pas satisfaites du traitement réservé au sujet du bijou français, car comme le rapporte le journal espagnol Leonardo (directeur sportif du PSG) La position du club a été prononcée et rendue claire, Mbappé ne vend pas et le seul moyen pour lui de quitter le club sera en 2022 lorsque le joueur mettra fin au contrat avec l’équipe parisienne, quelles que soient les offres qui viennent, quelle que soit la valeur c’est.

Dans des rumeurs passées, Mbappe a exprimé son goût pour le Real Madrid et son admiration pour l’entraîneur Zidane, de même, l’entraîneur français a toujours dit à quel point il serait heureux d’avoir le footballeur champion du monde avec la France, parmi son équipe, mais Les deux parties savent que cela ne dépend pas exclusivement d’elles, car Mbappe vit un très bon cadeau avec l’équipe Tuchel et fait partie intégrante du projet sportif du PSG.

Pour l’instant, le PSG a mis un terme aux rumeurs qui rapprochent de plus en plus Mbappé du Real Madrid. De son côté, l’équipe merengue attend toujours de pouvoir bénéficier des services du joueur avant sa libération, car avec la crise économique que traverse actuellement le football, il sait qu’il est possible pour Mbappé de quitter le PSG pour une prix inférieur.