Real Madrid: Lautaro Martínez a dit non à l’âge de 18 ans en Racing | Autres ligues de football

Miguel Machado

3 avril 2020, 11 h 40

Le Real Madrid, l’un des clubs les plus importants du monde, a tenté de signer Lautaro Martínez à ses débuts en Racing, alors qu’il n’avait que 18 ans. Cependant, l’Argentine a refusé.

Le club merengue se caractérise par des paris sur les jeunes figures et les stars possibles, comme il l’a fait avec Reinier et Vinicius Jr.Cependant, le “ taureau ” qui brille en Europe, lui a dit non, selon le président de l’équipe argentine.

“Il sert à peindre parfaitement à quoi ressemble ce garçon. Lorsqu’il était jeune et avait 18 ans, Lautaro a dit non à Madrid. Ils sont venus le chercher du Real Madrid et lui ont proposé un prêt avec une option d’achat importante. Cependant, il a rejeté cette possibilité car il voulait réussir en Racing avant de sortir. Et il est resté. Il ne s’est pas assombri. Il était très clair sur ses objectifs “, a déclaré Víctor Blanco dans” Mundo Deportivo “.

Le président a poursuivi: “Ils étaient déterminés à l’emmener pour finir de l’entraîner dans son académie de jeunes. L’argent n’était pas petit et Racing a gardé un pourcentage intéressant de la passe. Mais il savait très bien ce qu’il voulait.”

Maintenant, le joueur de football argentin de 22 ans brille à l’Inter et pourrait avoir un changement dans le prochain marché de passage. Encore une fois, le Real Madrid est au courant, mais Barcelone semble être le club qui prend tous les «morceaux de papier» pour ajouter le «Bull» à ses rangs.

