Real Madrid, le Brexit facilite les adieux de Bale | marché

Gareth Bale peut changer l’air: le Gallois deviendra extracomunitario à partir du 1er janvier 2021 pour les effets du Brexit. Les créneaux disponibles pour les Blancos sont cependant tous occupés par Vinicius, Rodrygo et Militao et leex Tottenham sera probablement obligé de dire au revoir. Après s’être éloigné du club chinois de Suning l’été dernier, Bale peut retourner chez les Spurs, qui le recherchent depuis un certain temps.