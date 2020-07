Real Madrid Liga de España aujourd’hui: des comptes pour être champion et les prochains matchs 2020 | Ligue d’Espagne | Football

L’équipe de meringue a réussi à remporter un match difficile et s’est approchée du titre.

Le Real Madrid s’est approché du titre.

Miguel Machado

05 juillet 2020 à 21h55

Le Real Madrid a gagné 1-0 contre l’Athletic Bilbao et a émergé comme le champion de la Ligue espagnole après avoir été à quatre points de Barcelone, leur rival maximum.

L’équipe blanche, avec quatre dates restantes, commence déjà à prendre la première place et est très proche d’être le prochain champion de LaLiga. Maintenant, les comptes commencent à être faits pour conserver le titre à l’avance.

Matchs restants:

Real Madrid contre. Alavés (vendredi 10 juin)

Grenade c. Real Madrid

Real Madrid contre. Villarreal

Leganes vs. Real Madrid

Barcelone contre. Espanyol (mercredi 8 juin)

Valladolid vs. Barcelone (Samedi 11 juin)

Barcelone contre. Osasuna

Alavés vs. Barcelone

Comptes:

Samedi 11 juillet

Je ne sais pas

Vous serez champion si:

Il gagne contre Alavés et Barcelone ajoute seulement un match nul contre Espanyol et Valladolid.

Lundi 13 juillet

Vous serez champion si:

A. Il bat Alavés et Grenade, et Barcelone ne gagne pas l’un de leurs deux matchs contre l’Espanyol ou Valladolid.

B. Si le Real Madrid gagne un match et égalise un autre contre Alavés ou Grenade et Barcelone égalise leurs deux matches contre Espanyol et Valladolid.



Jeudi 16 juillet



A cette date (contre Villarreal) il dépend de lui et doit gagner pour être sacré champion de Liga.

