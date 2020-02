Real Madrid — Manchester City Champions League 2020 Aperçu du match, blessures / suspensions, XI potentiels, prédiction

Le football de la Ligue des champions est enfin de retour au Bernabéu alors que le Real Madrid s’apprête à affronter mercredi les champions de Manchester City en titre. C’est également le premier match de Ligue des Champions pour les deux clubs en 2020.

Le Real Madrid a commencé cette semaine infernale avec une défaite contre Levante en Liga ce week-end, ce n’est que la deuxième défaite du Real en championnat cette saison, mais c’était suffisant pour qu’ils soient passés pour la première fois par Barcelone. Maintenant, ils tournent leur attention vers City avant de devoir jouer dimanche à El Clasico.

Manchester City n’a pas eu tout à fait la saison qu’ils avaient la saison dernière, principalement en raison de blessures et de la domination de Liverpool sur la ligue. Ils traînent les champions du monde en titre de 22 points. Cette saison pourrait également être leur dernière Ligue des champions pendant un certain temps, car ils ont récemment été frappés par une interdiction de deux ans de l’UEFA, toujours en attente d’un appel.

C’est l’un des matchs les plus difficiles des huitièmes de finale sur papier. Le Real Madrid, sauf forme récente, a connu un revirement complet cette saison. Bien qu’ils n’aient pas été aussi impressionnants cette saison, Manchester City est toujours une puissance qui vient de gagner l’un de ses joueurs les plus importants à Raheem Sterling.

Il n’y a pas de secret que le Real Madrid a de nouveau perdu Eden Hazard en raison de blessures survenues ce week-end. Ils devront encore une fois porter la forme avec lui pendant une longue période. Gareth Bale et Luka Jovic sont de retour, tandis que James est absent de l’équipe. Marco Asensio reste absent.

Manchester City pensait que Leroy Sane serait disponible au moment où ce match se déroulerait dans le calendrier, mais il reste absent. Comme mentionné, Raheem Sterling est de retour dans son équipe.

Il n’y a aucune suspension pour aucun des clubs dans ce match européen.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Benzema

Marcelo a récemment recommencé pour l’équipe de Zidane. Cela peut être un match mieux adapté pour démarrer Ferland Mendy, car Marcelo peut avoir du mal à suivre les prouesses et la vitesse d’attaque de City.

Valverde n’a pas non plus démarré contre Levante ce week-end, bien que Modric et Isco aient pu revoir les départs.

Avec Bale de retour et Hazard à nouveau, le Gallois de retour pourrait voir un début aux côtés de Karim Benzema. Vinicius est également une option pour démarrer en haut avec Benzema.

Manchester City

Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo, Sterling, Aguero

Real Madrid — Manchester City 1-1

Ce sera un match très difficile pour les deux parties mercredi. Ces nuits européennes sont toujours spéciales et la pression est toujours présente; aucun club n’en sait plus que le Real Madrid.

S’il y a jamais eu un match pour Los Blancos pour changer leur forme récente, c’est lors d’une soirée de Ligue des Champions. Ils ont été décevants dans leur match nul avec Celta et leur défaite contre Levante au cours des deux dernières semaines. Maintenant, ils doivent affronter un club de classe mondiale.

Manchester City est très doué offensivement. Même sans Sane, avoir Sterling de retour pour rejoindre les rangs de Bernardo, Mahrez et De Bruyne est une question difficile pour le backline du Real Madrid. Ce sera un match où la défense devra monter d’un niveau, surtout avec la règle du but à l’extérieur en vigueur.

Être à la maison est un coup de pouce pour le Real, mais ils doivent s’assurer de ne rien concéder. Il va être très difficile de garder une feuille vierge, ils devront donc travailler très dur pour garder les chances au minimum, ce qui est une tâche très lourde.

Avec la forme du Real Madrid pendant la majeure partie de cette saison, ils devraient être en mesure de faire de leur mieux contre Manchester City. La défense de la ville est l’un de leurs points faibles et devra donc être exploitée.

Ça va être une super soirée de football et c’est merveilleux de remettre enfin la Ligue des champions en action. Quel que soit le résultat, cela a tous les ingrédients d’un des meilleurs matchs de la Ligue des champions et de la saison dans son ensemble.