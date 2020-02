Real Madrid – Manchester City. Suivez le match des huitièmes en direct et en ligne

Et la ville a coulé Madrid. Guardiola Il est revenu prendre le Santiago Bernabéu avec un retour épique qui laisse Zidane très touché.

Pol Ballús

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, F. Mendy; Casemiro, Modric (Lucas Vazquez, M.84), Valverde; Vinicius (Bale, M.74), Benzema, Isco (Jovic, M.84).

Manchester City

Ederson; Walker, Otamendi, Laporte (Fernandinho, M.33), B. Mendy; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo (Sterling, M.73), Gabriel Jesus.

Buts

1-0 Isco M.59; 1-1 Gabriel Jesus M.77; 1-2 De Bruyne M.82.

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). TA: Valverde (M.48), Modric (M.53) / B. Mendy (M.29). TR: Ramos (M.85)

Le céleste a trouvé la grande nuit européenne qu’ils cherchaient depuis si longtemps. Il a été perpétré par Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne, auteurs des deux objectifs qui ont anesthésié la première Isco Le retour désespéré de Madrid, qui s’est tiré une balle dans la jambe: Sergio Ramos a fini par être éjecté avant la fin et le tour sera perdu. Le premier coup est porté par les Anglais. Les Blancs ont un pied hors de la Ligue des champions.

Il brillait surtout De Bruyne, capitaine général de ce Manchester City, diplômé du Bernabéu comme l’un des milieux de terrain du moment. Le Belge a prêté assistance au premier visiteur Gabriel Jesus, Il l’a corrigé avec une tête et a complété le retour de pénalité. Juste au moment où la ville avait quatre pénalités d’affilée a échoué. Avec neuf minutes à gauche, la rousse a pris ses responsabilités. Le roux a montré pourquoi il est l’un des meilleurs footballeurs du continent.

Pep surprise à onze

Tout s’est passé dans la dernière demi-heure. Avant, une bataille de score dans laquelle City l’a testé plusieurs fois, mais est entré en collision avec Courtois Le gardien belge a sauvé Madrid sur un tir de Gabriel Jesus dans la première moitié, et deux de Mahrez dans la reprise. Guardiola surpris de partir Aguero sur le banc: il a opté pour Bernardo comme faux neuf. Il voulait le contrôle et l’a trouvé, mais semblait avoir besoin d’un coup de poing. Il l’a trouvé dans le dernier tronçon.

Madrid n’a pas trouvé Benzema, déconnecté. Le Français a eu son flash avec un en-tête dans la première fois Ederson a pris d’une manière brutale. Le rebond devait Vinicius, qui a échoué quand il semblait infaillible. Le Brésilien est aussi électrique qu’erratique. De là, on n’entendit plus parler de Benzema, et les escapades blanches dépendaient de la pause de Modric et les carrières de Vinicius. En seconde période, il a pris du recul par rapport à Madrid, ce qui s’est bien passé. La Ville pardonnant dans la zone rivale, les meringues ont trouvé leur moment dans un incompréhension entre Rodri et Otamendi. Ils ont raté le ballon en faveur de Vinicius, qui allait contre lui comme une fusée. Sa vitesse était trop pour la ville, et il a donné les honneurs à Isco. À loisir, le Malaga l’a traversé au filet.

Revulsive Sterling, De Bruyne Decisive

On croyait que Madrid pouvait le faire, et la chute a été plus difficile. La ville a eu son moment. Pep présenté à Sterling, ce qui finirait par être décisif, mais De Bruyne a déjà comparu. Intérieur, point médian, faux avant. Dans n’importe quelle position, il finit par être différentiel. Tomber sur l’aile gauche, un centre qui Gabriel chassait comme une souris. Le Brésilien a remporté la place de Ramos, qui a protesté faute. L’arbitre ne l’a pas non plus considéré, Gabriel a égalé.

L’objectif a donné à la Ville la tranquillité des tâches accomplies: il était essentiel de composer à la maison. Mais ils en avaient encore plus. Sterling a récupéré le ballon à la fin et a brisé Carvajal après une pause pour être renversé dans la zone. Difficile de voir une pénalité plus claire. La responsabilité revient à De Bruyne, impassible, ajusté au poste et trompé Courtois. Les fans ont commencé à quitter le Bernabéu, pour ne pas voir comment Sterling avait le troisième, mais a échoué, et Ramos a frappé Mahrez contre un pour être expulsé. Terreur pour meringues. Et voici maintenant le Classic. La ville de Guardiola a poussé Madrid au bord du précipice.