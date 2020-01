SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Reinier Carvalho, un très jeune talent appartenant à Flamengo, il s’est envolé ces derniers jours à Madrid pour rencontrer des dirigeants du Real Madrid et signer le contrat qui le liera aux Blancos. Toutes les parties nient cette signature car le joueur est encore mineur, mais à partir du dimanche 19 il ne le sera plus et donc AS rapporte que seule l’annonce officielle manque pour l’arrivée du milieu de terrain brésilien à la cour de zidane.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

18.01 11:04 – Real Madrid, Reinier est déjà allé en Espagne: seule l’annonce manque

18.01 10:34 – The Guardian: “Est-ce le meilleur Liverpool de tous les temps?”

18.01 09:57 – Ouvertures en Espagne – Lopetegui à Bernabeu. Essais pour Setién

18.01 00:55 – Wolverhampton, Bell arrive. Il est le fils d’un ministre équatorien

18.01 00:40 – Manchester City, Bravo déjà au revoir en janvier: il y a Monterrey

18.01 00:25 – officiel de Gremio, Diego Tardelli a résilié son contrat à 34 ans

18.01 00:20 – Olympique Lyon, le rival de la Juventus cherche des renforts: près d’Ekambi

18.01 00:10 – Chelsea, la folie du marché prête à donner Isco à Lampard

17.01 23:42 – Eredivisie, Zwolle-Utrecht 3-3: avance avec but et spectacle

17.01 23:10 – Coupe de France, Marseille peine à éliminer Granville en huitièmes de finale

17.01 23:05 – Liga, Getafe marche sur Leganes: 3-0 à l’extérieur et cinquième place

17.01 22:49 – Everton, Ancelotti défie Arsenal et Tottenham pour Djené de Getafe

17.01 22:42 – Officiel d’Angers, renouvellement jusqu’en 2023 pour le défenseur Mateo Pavlovic

17.01 22:38 – Ds Leipzig: “Je serais surpris si personne ne se souciait d’Upamecano”

17.01 22:34 – Eintracht, Kostic: “Rebic? Peut-être valait-il mieux rester à Francfort”

17.01 22:26 – Bundesliga, Schalke arrête le ‘Gladbach: 2-0 et le Bayern atteint

17.01 22:23 – Futre: “Joao Felix pourra se battre pour le Ballon d’Or dans quelques années”

17.01 22:19 – Man United, a activé l’option de renouvellement de Bailly jusqu’en 2022

17.01 22:11 – Réel, Zidane: “Désolé pour Valverde. Si vous perdez 2 matchs, vous êtes critiqué”

17.01 22:08 – Valence veut ramener Alcacer à la maison: tentative avec le Borussia Dortmund

17.01 22:04 – officier Leicester, King descend dans la catégorie

17.01 21:57 – Klopp: “La Coupe d’Afrique pose problème. Mais je ne vais pas vendre Salah pour ça”

17.01 21:38 – LA Galaxy, voici l’après Ibrahimovic: accord avec Chicharito Hernandez

17.01 21:27 – Barça, Setien: “Je ne me rends toujours pas compte. Le bon match est une pensée fixe”

17.01 21:19 – Al-Sadd de Xavi remporte la Coupe du Qatar: 4-0 à Al-Duhail

17.01 21:12 – officiel Gimnasia, renfort pour Maradona. Lucas Barrios arrive

17.01 21:04 – Chypre, attaque contre un arbitre: championnat suspendu

17.01 20:57 – Simeone: “Disqualification Valverde? Je savais déjà ce qui allait se passer”

17.01 19:42 – Officiel de l’Union Berlin, le Turc Malli renforce le trocart

17.01 19:39 – Man City, Guardiola: “Fête des joueurs après Aston Villa? Je suis content”

1er étage

Pour parler du dernier bilan de la Juventus, qui a suscité une certaine inquiétude (et controverse) au cours des dernières heures, l’ancien journaliste de Tuttosport Paolo De Paola s’est entretenu avec TMW Radio pendant le Maracanà:

“Ce ne sont pas des données alarmantes mais des mesures doivent être prises. Elles ont affecté …