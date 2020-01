Real Madrid: Reinier Jesus a passé la reconnaissance médicale imminente en signant 2020 30 millions d’euros | Espagne Espagne

Mis à jour le 01/11/2020 à 07:37

Real Madrid Il est sérieux au sujet de l’embauche de jeunes figures dans le monde du football. Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Takefusa Kubo (cédée à Majorque) sont les dernières locations qui ont eu lieu dans cet aspect et celle qui apparaît de quelques-uns et qui arriverait officiellement au Bernabéu ne serait rien de plus et rien de moins que Reinier Jesus, du Flamengo.

Depuis plusieurs jours, la presse du Vieux Continent prend conscience de l’intérêt de la Real Madrid pour obtenir les services de volant Reinier Jesus. Son transfert est une question de jours et ce samedi, le journal Marca avance des informations sur la proximité de ce milieu de terrain pour devenir le nouveau «galactique».

Il se trouve que le support susmentionné indique que Reinier a déjà passé un examen médical en Real Madrid. Cela s’est produit lors de la concentration de l’équipe nationale brésilienne qui se prépare pour le championnat pré-olympique de Tokyo 2020, qui aura lieu en Colombie. L’annonce officielle serait donnée ce 19 janvier, lorsque le joueur atteindra l’âge de la majorité.

Reinier et ce qui vous attend au Real Mdarid

L’accord entre les deux parties a été conclu à 30 millions d’euros et les meringues veulent que le joueur passe de moins en plus. C’est pourquoi le plan est que la première passe à Castilla, s’entraînant quelques jours avec la première équipe.

D’un autre côté, la première équipe de Real Madrid Il se prépare pour le grand match de ce dimanche contre l’Atlético de Madrid à Jeddah pour la grande finale de la Super Coupe d’Espagne. Les blancs viennent de battre Valence 3-1 avec le but olympique de Toni Kroos.

