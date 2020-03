Real Madrid, signatures 2020: Nabil Fekir est de nouveau entré dans les plans de Florentino Pérez après un match avec le Betis Resto del Mundo

Mis à jour le 03/09/2020 à 15:42

L’un des problèmes dont souffre Real Madrid Cette saison, et avec une plus grande notoriété jusqu’à présent cette année, est l’objectif. Karim Benzema, la référence en attaque des «blancs», a marqué contre le Betis aux tirs au but, mais est en pleine sécheresse en 2020. Si vous ajoutez que Mariano vient de répéter à Zidane dans la Classique, que Jovic ne finit pas pour s’adapter, que Hazard a à peine joué pour les blessures et que James et Bale sont «effacés», au Bernabéu aujourd’hui plus que jamais ils sont déterminés à signer une hiérarchie «9», et Florentino Pérez aurait déjà trouvé celle choisie: Nabil Fekir.

L’attaquant franco-algérien a signé un grand match dans le triomphe du Real Betis à Benito Villamarín dimanche, dans le nez des mandamás de la “ Maison Blanche ”, qui suit l’attaquant de son stade de l’Olympique de Lyon, qui a été transféré au Joueur du club de Séville pour 19,75 millions d’euros, plus 10 autres variables.

Et selon «Mundo Deportivo», Madrid reviendrait à la charge de Fekir, qui a signé un grand parcours vert-blanc avec sept buts, six pénalités générées et deux passes décisives. Ainsi, l’attaquant de 26 ans sera l’un des objectifs du Bernabéu sur le prochain marché des transferts, surtout si le Betis ne se qualifie pour aucun tournoi international.

Nabil Fekir a signé un contrat de quatre ans avec Betis, qui a fixé une clause de résiliation un peu inférieure à 100 millions d’euros, le joueur lui-même réservant 10% de la plus-value d’un futur transfert et l’Olympique, 20% supplémentaires.

