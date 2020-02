Real Madrid vs Atlético de Madrid, 2020 streaming en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid s’affrontent lors de leur dernière rencontre de la saison de Liga 2019-2020. Ils pourraient toujours rejouer en Ligue des champions mais cela semble loin d’être certain.

Les hommes de Zidane ont l’élan et la confiance après avoir battu l’Atlético en Supercoupe d’Espagne. Atleti a été médiocre tout au long de la saison, mais encore plus en janvier, étant tombé à Cultural Leonesa dans la Copa del Rey. Pour la première fois depuis plusieurs années, l’avenir de Simeone semble menacé.

Le Real a clairement ce qu’il faut pour battre l’Atlético, mais Simeone et ses hommes améliorent toujours leur jeu lorsqu’ils affrontent Los Blancos, qui ont dix points d’avance sur la table. La plupart des matchs du Real Madrid contre les meilleures équipes de la Liga se joueront au Bernabeu, il est donc temps pour Zidane et ses joueurs de profiter de leur bonne forme et de gagner les trois points tout en faisant une déclaration, prouvant qu’ils peuvent également battre l’Atlético de façon confortable. Los Blancos peut utiliser un peu plus de confiance et d’élan avant le match décisif contre Manchester City en Ligue des champions et c’est le match parfait pour y parvenir.

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Date: 02/01/2020

Temps: 16h00 CET (heure locale), 10h00 EST.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

