Real Madrid vs Atlético de Madrid LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 22 Liga Española 2019-2020

Partidazo de pouvoir pouvoir avoir ce samedi 1er février au jour 22 de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Real Madrid Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui les consolide au sommet, mais ils recevront un Athlète de Madrid qui vient blessé, mais assoiffé de vengeance lors de sa visite au Stade Santiago Bernabéu.

Comment les équipes arrivent

L’image de Real Madrid Il réalise une grande campagne qui les a placés comme les meilleurs candidats pour le titre, bien que son football ne soit pas spectaculaire du tout. Le jour dernier, ils ont réussi à battre Valladolid 0-1 pour se placer avec 13 victoires, 7 nuls et un seul match perdu.

Les Meringues ils avaient une activité en milieu de semaine au deuxième tour de la La Copa del Rey bat Saragosse 0-4 avec annotations de Raphael Varane, Lucas Vázquez, Vinicius et Karim Benzema.

De son côté, le Athlète de Madrid Il a connu une saison décevante qui les a pratiquement exclus de la course au titre, bien qu’ils se battent toujours pour la Ligue des champions. Ils ajoutent 9 victoires, 9 nuls et 3 matchs perdus.

Les Matelas ils viennent d’un nul amer le jour dernier alors que c’était à leur tour de recevoir les Leganes incapables de marquer pour un paresseux 0-0.

Les deux Real Madrid comme lui Athlète de Madrid Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de prendre un coup d’État; dans le tableau général, nous trouvons les Merengues en tête avec 46 points, tandis que les Colchoneros sont tombés à la cinquième place avec 36 unités dans ce Ligue espagnole.

Ces deux équipes ont vu leur visage le 12 janvier dernier en Arabie saoudite pour la grande finale de la Super Coupe d’Espagne où aucune des deux n’a été blessée en 120 minutes par un nul 0-0, pour aller aux tirs au but où les Merengues seraient proclamés champions vainqueurs 4-1.

Heure et chaîne Real Madrid vs Atlético de Madrid

Le jeu entre Real Madrid vs Atlético de Madrid il sera joué à 16h00, 16h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 7 h 00 dans le Pacifique et à 10 h 00 dans l’est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 9h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 10h00

Bolivie et Venezuela: 11h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 12h00

Diffusion de la fête Atlético de Madrid vs Real Madrid LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne beIN LaLiga En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera pour SKY Sportsen Amérique du Sud par ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et via le site internet La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Real Madrid vs Atlético de Madrid LIVE

Donc, la table est servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui sortiront tout pour la victoire, les deux en ont besoin, en plus de la fierté, bien que dans les prévisions le Meringues ils commencent comme des favoris clairs, mais le Matelas ils essaieront de partir, au moins, avec la cravate. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Real Madrid vs Atlético de Madrid.

