Real Madrid vs Atletico Madrid composition

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid jouent dans un derby de séquences opposées, avec celles de Zinedine Zidane tirées à leur meilleur niveau depuis des années, avec une séquence de 20 matchs sans perdre et fiable en équipe, étant donné le besoin de l’équipe de Diego Simeone, dans la moment le plus irrégulier de sa longue étape.

Peeks à travers le Santiago Bernabéu, terre de conquêtes continues de Simeone dans un passé récent, le quatrième derby madrilène du parcours.

Deux d’entre eux ont laissé des blessures. La pré-saison pour un Real Madrid battu aux États-Unis par un rival qui lui a valu sept buts. Plus récemment les rojiblancas, pour avoir perdu une nouvelle finale contre le même rival lors des tirs au but de la Super Coupe d’Espagne. Entre un lien avec rien dans la Wanda Metropolitano.

Le contraste des instants installe la joie du côté madrilène. Avec un bloc reconstruit par un Zidane qui se renforce en tant qu’entraîneur après avoir rattrapé une équipe en chute libre, sans titres l’an dernier ni identité. Dans une période de pertes de l’importance d’Eden Hazard, qui rêvait de revenir deux mois plus tard dans ce grand match mais devra attendre, il a accroché une grande partie de son équipe pour enchaîner une séquence de 20 matchs sans perdre ce qui a déclenché son estime de soi .

La conquête de la Supercopa d’Espagne, le leadership de la Ligue et son étape ferme dans la Copa del Rey de surprises, tout en traversant les jours pour son duel européen contre la ville de Pep Guardiola, relancent les illusions du Real Madrid, qui fait face à une correspondre avec le désir imparable de couler le voisin.

Mais Zidane se libère. Il a une licence pour tout. Au point de louer les ennemis éternels du Real Madrid. Il a déclaré il y a quelques jours que Guardiola est le meilleur au monde et soutient désormais un Simeone touché. Cette élégance, si proche du manoir qui a marqué le Real Madrid dans le passé, ne l’aura pas sur le terrain, où elle cherche une victoire qui éloigne définitivement l’Atlético de Madrid de tout combat qui ne se retrouverait pas en position de Ligue des champions.

Six visites consécutives de championnat de l’Atlético à Bernabéu sans défaite reflètent un problème que Zidane doit résoudre. Sa dernière formule, prenant un virage tactique avec cinq milieux de terrain, n’a pas fonctionné pour lui en Super Coupe.

Simeone savait comment s’y opposer. Je pourrais le répéter, mais le moment nous invite à faire un pas plus offensif et à parier sur une ligne de quatre dans le noyau, ce qui provoque le grand doute entre Isco et Luka Modric. Les deux étaient au repos en Coupe, mais aujourd’hui Casemiro, Toni Kroos et Fede Valverde sont intouchables. Le rejet de joueurs comme Rodrygo et Gareth Bale, en dehors de l’appel par décision technique de Zizou, Nacho, Hazard et Brahim, diminue la possibilité de jouer avec un trident.

Le reste de l’équipe est clair. Avec Courtois à son meilleur et se démarquant dans l’équipe la moins battue de la Ligue et Mendy remportant le match à Marcelo sur le côté gauche. Le capitaine Sergio Ramos deviendra le roi du derby, égalant 42 de Paco Gento et Manolo Sanchís.

La dure réalité de l’Atlético

L’Atlético a épuisé sa marge d’erreur. Dix points derrière la direction du Real Madrid, sept d # Barcelone et en dehors des positions de la Ligue des champions, il n’y a pas plus d’options pour retrouver la conviction de concourir pour la Ligue qu’une victoire au Santiago Bernabéu, où il est invaincu lors de ses six dernières visites au championnat, avec trois nuls, dans les duels les plus récents, et trois victoires, lors des affrontements précédents. Il n’y a plus gagné depuis 2016 (0-1).

Ce n’est pas le bon moment pour l’équipe de rojiblanco, qui est retombée dans la crise dont elle ne s’est pas remise pratiquement tout au long du parcours; loin du niveau, des prétentions et des aspirations qui étaient proposées en été; en baisse en raison d’un nombre nuls de tirages, 9 en 21 jours, et en raison de sa frustration de marquer, avec 22 buts; et à plusieurs reprises improductif loin du stade Wanda Metropolitano: deux victoires dans sa 10 ligue commence cette saison.

Alors que les doutes sont déclenchés par le dernier nul nul contre Leganés plus l’élimination de la Copa del Rey contre Cultural Leonesa, la tourmente est indéniable et la critique se concentre sur Simeone, le buteur le moins gagnant et le moins gagnant de toute cette époque de la L’entraîneur argentin visite le Santiago Bernabéu sous pression. Et en photo pour les blessures.

Ils ne seront pas sûrs dans le rendez-vous de samedi ni Joao Félix ni Diego Costa ni José María Giménez ni Santiago Arias. Ni probablement Koke Resurrection ou Kieran Trippier. Aucun d’eux ne s’est entraîné avec le groupe ce vendredi; le premier pour une lésion myotendineuse et le second pour la pubalgie.

Oui Yannick Carrasco est déjà disponible, re-pêche du Dalian chinois, cédé jusqu’à la fin de la saison et deux ans plus tard aux commandes de Simeone, dans un mouvement inattendu du marché qui a culminé ce vendredi, dernier jour de l’échéance, après rupture l’accord d’Edinson Cavani pour les nouvelles prétentions économiques du «9» avec tout prêt. Bien sûr, il n’en sera pas le propriétaire.

Après 0-0 à domicile dimanche dernier, Simeone a annoncé une semaine pour prendre des décisions et trouver des solutions. Ses onze premiers, conditionnés par les pertes, comprendront vraisemblablement deux changements par rapport à ce duel: Héctor Herrera et Víctor Machín, «Vitolo». Le centre mexicain moyen entrera par Marcos Llorente; la fin canarienne sera l’alternative du technicien pour remplacer la perte de Joao Felix en tête, dans laquelle il partagera l’attaque avec Álvaro Morata, le meilleur buteur de la saison de l’Atlético et face à son passé, le Real Madrid, pour la troisième fois Rouge et blanc Aucun autre développement n’est prévu.

Pas même dans le but, avec l’incontestable Jan Oblak; même pas au centre de la défense, avec Stefan Savic et Felipe Monteiro; ni sur les côtés, avec Renan Lodi et Sime Vrsaljko, qui continueront à droite pour les victimes de Kieran Trippier et Santiago Arias, ni aux trois autres positions au centre du terrain, avec Ángel Correa, Thomas Partey et Saúl Ñíguez.

Compositions probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Isco et Benzema.

Athlète de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saul; Vitolo et Morata. Arbitre: Estrada Fernández (Comité catalan).

Stade: Santiago Bernabeu.

Heure: 10 h 00