Real Madrid vs Barcelona LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 26 Liga Española 2019-2020

Partidazo de pouvoir pour pouvoir avoir ce dimanche 1 mars avec El Clásico le 26ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Real Madrid Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de prendre de l’oxygène, mais ils recevront un Barcelone qui arrive déterminé à donner un coup d’autorité dans sa visite au Stade Santiago Bernabéu.

Comment les équipes arrivent

L’image de Real Madrid Il a réalisé une excellente saison qui les maintient dans la lutte pour le titre, mais c’est un fait qui s’est moins produit ces dernières semaines et un échantillon a été la dure défaite de la journée dernière quand ils sont tombés 1-0 lors de sa visite au Relance pour garder 15 victoires, 8 nuls et a été battu à quelques reprises.

Les Meringues ils avaient une activité en milieu de semaine lors du premier tour des huitièmes de finale Ligue des champions où ils ont reçu Manchester City souffrant d’une défaite 1-2 très douloureuse, malgré le fait qu’Isco les a mis en avant à 60 minutes.

De son côté, le Barcelone Il a eu un bon tournoi qui les maintient également dans la lutte pour le titre. Le jour dernier, ils ont écrasé Eibar 5-0 pour rester avec 17 victoires, 4 nuls et ont perdu 4 fois.

Les Blaugranas ils ont également eu une action dans le Ligue des champions en milieu de semaine où ils ont visité Napoli dans un affrontement dans lequel ils sont descendus à 30, mais à 57 apparus Antoine Griezmann pour sceller le 1-1 final.

Les deux Real Madrid comme lui Barcelone Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de s’engager dans la lutte pour le titre; dans le tableau général, nous trouvons les Merengues en tant que subliders avec 53 points, tandis que les Blaugranas sont les leaders avec 55 unités dans ce Ligue espagnole.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 18 décembre lors du premier tour de la saison dernière au Bernabéu. Dans ce choc, le Meringues Ils étaient meilleurs dans l’ensemble, mais la réalité est qu’après 90 minutes, nous avons eu un nul nul très faible qui a déçu les fans.

Heure et chaîne Real Madrid vs Barcelona

Le jeu entre Real Madrid vs Barcelone il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 14h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 15h00

Bolivie et Venezuela: 16h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 17h00

Diffusion de la fête Barcelona vs Real Madrid LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne Movistar Partidazo En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera par SKY Sports, en Amérique du Sud par ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et via le site internet La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Real Madrid vs Barcelona LIVE

Donc, la table est servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité, mais elles ne semblent pas arriver à leur meilleur et cela pourrait nous offrir un affrontement très attractif, car il n’y a pas de marge d’erreur dans la lutte pour le titre . Dans les prévisions, Meringues Ce sont des favoris très légers juste pour être à la maison, mais le Blaugranas ils partiront avec tout ce qu’ils essaient de quitter, au moins, avec le lien pensant au maintien du leadership. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Real Madrid vs Barcelone.

Real Madrid vs Barcelona LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 26 Liga Española 2019-2020