Real Madrid vs Barcelone: ​​entretien avec James Rodríguez et Luka Modric | Ligue d’Espagne

James Rodríguez est le protagoniste d’une vidéo avant la rencontre entre le Real Madrid et Barcelone, qui aura lieu ce week-end au stade Santiago Bernabéu.

Le milieu de terrain colombien semble être dans des conditions optimales pour ce match, mais on ne sait pas s’il participera au match, car il n’a pas participé aux importants matchs du Real Madrid cette saison.

Dans un dialogue avec Luka Modric pour Codere, bookmaker sportif, le volant a donné ses impressions sur le classique.

«Je pense que ce type de matches remporte celui qui échoue le moins, celui qui fait le moins d’erreurs. Nous jouons dans notre maison et espérons que nos gens sont très forts », a-t-il expliqué.

Et James sait déjà ce que c’est que de marquer un but dans ce type de matchs, bien qu’à cette occasion il ait fini par être éclipsé par un but de Messi. Cependant, ce type de réunion a déclaré qu ‘«il y a de nombreuses années, j’ai vu ces classiques et à quel point ils étaient spéciaux».

James a également parlé de son enfance et de son admiration pour Carlos le «Pibe» Valderrama, bien que, dans le même sens que le classique, il ait déclaré que «le monde s’arrête et en Colombie aussi. Dans ces jeux, le ventilateur est très important, pour chaque joueur et chaque balle. Ils doivent nous soutenir. Il est joueur 12 ”.

À la fin de la vidéo, James a osé faire un jeu fantastique et a démontré sa bonne technique avec le ballon.