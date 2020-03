Real Madrid vs Barcelone: ​​heure, où regarder et aperçu de la Liga de España | Ligue d’Espagne

Le stade Santiago Bernabéu, où le Real Madrid a perdu son autorité pour laisser les titres s’échapper devant ses fans, veut retrouver sa magie dans un classique décisif, avec ceux de Zinedine Zidane obligés de changer leur mauvaise dynamique devant un Barcelone qui malgré ne pas trouver le briller dans votre football, vous avez la possibilité de donner un coup d’autorité à la Ligue.

Après l’échange de leadership du dernier jour, en raison de la bosse inattendue de l’équipe de Zidane avec un point réalisé dans les six derniers, la distance de deux points serait de cinq, ce qui serait de six avec la différence de buts. Le classique est une finale pour le Real Madrid. Et il cherche des solutions aux problèmes qui l’ont fait signer un mois de février noir.

La perte de la clé défensive défensive dans la reconstruction, a ajouté au petit coup d’une équipe qui accuse le manque de buteurs avec but. Le black-out de Benzema, banalisé en cinq matchs, empêche un Zidane de rechercher des variantes tactiques et de nom.

Barcelone se rend au Bernabéu dans le but de donner un coup d’autorité en Liga en ajoutant une nouvelle victoire à domicile et de se consolider dans le leadership. Bien que le relais d’Ernesto Valverde par Quique Setién sur le banc n’ait pas encore porté ses fruits et que le jeu de l’équipe du Barça ne brille toujours pas cette saison, il enchaîne quatre victoires en championnat qui, avec les pierres d’achoppement inattendues de l’équipe blanche, lui ont permis de reprendre le leadership .

Avec un effectif réduit, Setién fait face à la dernière partie d’une saison au cours de laquelle, en plus de la Ligue, il continue de rêver de remporter à nouveau la Ligue des champions. Son sujet en suspens est de récupérer le jeu combinatoire et positionnel qui est l’essence de l’équipe du Barça depuis 30 ans.

Au Bernabéu, l’entraîneur de Santander ne pourra pas compter sur les blessés Luis Suárez, Ousmane Dembélé et Sergi Roberto, mais il récupère Jordi Alba une semaine plus tôt que prévu. De plus, Gerard Piqué s’est également entraîné ces derniers jours à la normalité après s’être foulé la cheville contre Naples et partira en couple au centre de l’arrière avec Samuel Umtiti ou Clément Lenglet, un des doutes de Setién. Jordi Alba partira probablement sur le banc, donc sa place sur le côté gauche sera, en principe, pour Junior Firpo, tandis que Nelson Semedo reviendra occuper la voie de droite.

L’autre décision à prendre par l’entraîneur de Barcelone est de renforcer le milieu de terrain avec un quatrième homme, avec lequel Arturo Vidal accompagnerait Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Ivan Rakitic ou Arthur Melo, ou garder le 4-3- 3. Dans le premier cas, Messi – qui compte quinze buts et huit passes décisives au Bernabéu- et Griezmann constituerait le point d’attaque. Dans la seconde, avec les deux, Martin Braithwaite pourrait faire ses débuts en tant que starter, le nouveau renfort de l’équipe du Barça, qui relèverait Vidal sur le banc.

Compositions probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Bale, Benzema.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Sergio Busquets, De Jong; Arthur, Messi, Braithwaite, Griezmann. Arbitre: Mateu Lahoz (école valencienne) Stade: Santiago Bernabéu.

Heure: 15 h 00

TV: DirecTV 610