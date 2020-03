Real Madrid vs Barcelone: ​​le but de Mariano dans le classique espagnol | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































L’attaquant est entré pour les dernières minutes et a marqué le but qui signifiait 2-0 au Bernabéu.

Mariano a marqué lors de son premier match de la saison.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

1 mars 2020 17 h 27

Le Real Madrid a battu Barcelone 2-0 dans le classique le plus attendu ce week-end. Le deuxième but de l’équipe merengue est venu de la part de Mariano, qui n’a pas pris le départ, mais est entré pour les dernières minutes.

Avec le match 1-0 en faveur du Real Madrid, Zinedine Zidane a envoyé Mariano sur le terrain dans les 90 + 1 minutes et a retiré Karim Benzema du terrain, avec une bonne performance au Santiago Bernabéu.

Bien que le temps lui ait semblé limité, Mariano a profité d’un contrecoup et a galopé pour la gauche de la défense de Barcelone. Lorsqu’il a atteint la zone et que Ter Stegen l’a réduite, l’attaquant a frappé le premier poteau et a marqué 2-0.

ريال مدريد 2 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددددف ماريانووو القاتل كامل مع الاعادات 🎥👏👏 # The Classic

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط: @faster_adnan pic.twitter.com/3P7AsCZI5X

– 🎥 (@ goal66666) 1 mars 2020

Ce qui est étonnant, c’est que c’était le premier match de Mariano dans la Ligue et qu’il n’avait besoin que de 40 secondes pour marquer son premier but et dans quel match!

