Real Madrid vs Barcelone: ​​les grands de LaLiga Santander vont à Jack Grealish, la révélation de la Premier League | Signatures Espagne

Mis à jour le 02/09/2020 à 09:28

FC Barcelona et Real Madrid ce sont des clubs habitués à se battre dans chacun marché des transferts Pour les meilleurs joueurs du monde. Et tout indique que la fenêtre des cols d’été de 2020 ne fera pas exception. Et c’est que selon la presse anglaise, les grands de LaLiga Santander ont fixé cette fois dans Jack Grealish, la révélation de la Premier League

Comme le souligne «Daily Mail», les deux Barcelone comme Real Madrid ils sont déjà attentifs à l’avenir de Grealish, l’attaquant anglais de 24 ans d’Aston Villa qui, bien qu’il n’ait toujours pas de grand signe dans le football européen, a le sentiment du Premier ministre de garder de bons records dans la saison: neuf buts en 27 matchs joués entre Ligue et Coupe .

Alors que «Transfermarkt», un portail spécialisé dans les valeurs des joueurs, indique que Jack Grealish est au prix de 35 millions d’euros, il est plus que certain qu’Aston Villa profitera du désespoir de Madrid et de Barcelone pour la vendre à un prix beaucoup plus élevé. Au moins 60 «kilos».

Toujours selon la source précitée, Barcelone et le Real Madrid ne sont pas les seuls clubs à suivre les traces de Jack Grealish. Chelsea, Manchester United et le PSG apparaissent également comme des prétendants prêts à tout pour gagner les services de l’un des joueurs les plus prometteurs du monde.

Victor Osimhen, qui en plus du volant offensif peut jouer aussi bien à l’extrême qu’à la droite, a également habillé les chemises du comté de Notts. Qui prendra cette nouvelle star de la Premier League?

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL …