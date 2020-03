Real Madrid vs Barcelone: ​​Semedo quitte le Camp Nou dans la Classique d’Espagne pour accepter l’offre de Mourinho et Tottenham Espagne

Mis à jour le 03/01/2020 à 08:23

En Espagne, non seulement parler Classique que le Real Madrid et Barcelone jouera ce dimanche dans la Santiago Bernabeu. La presse de ce pays fait également écho à un éventuel départ de Nelson Semedo à Tottenham par Jose Mourinho sur le marché des transferts d’été en milieu d’année.

Selon le portail espagnol «Don Balloon», malgré les opportunités qu’il reçoit de Quique Setién, l’arrière droit portugais n’est pas très convaincu de continuer à Barcelone, il évaluerait donc un changement d’air pour la saison 2020-21.

L’ancien joueur de Benfica n’est pas considéré comme un incontestable à Barcelone. Ni Luis Enrique, ni Valverde ni Setién ne lui ont fait ressentir un alignement fixe durant toutes ces années. C’est pour cette raison que «Nelsinho» n’exclurait pas d’accepter une offre qui le garantisse comme un intouchable.

Toujours selon la source précitée, le Tottenham Il est très intéressé par les services portugais. Son compatriote Jose Mourinho serait le plus heureux de l’avoir dans son équipe, il tenterait donc de convaincre la direction des «Spurs» de payer environ 45 millions d’euros.

Bien que Barcelone souhaite continuer à compter sur les services de Semedo, elle n’exclut pas sa vente sur le prochain marché d’été avant une offre exceptionnelle. Les ‘Culés’ pourraient couvrir le côté droit avec Sergi Roberto ou Emerson, le Brésilien prêté au Betis.

Pour l’instant, et jusqu’à ce que vous ayez une idée claire de votre avenir, Semedo devrait se concentrer sur ce que Real Madrid vs Barcelone de ce dimanche. Le duel débutera à 3 heures de l’après-midi et sera diffusé en Amérique latine via le signal DirecTV. Le Portugais vise à être un démarreur.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VIDÉO RECOMMANDÉE