Real Madrid vs Barcelone: ​​Sergio Ramos sur le classique espagnol LaLiga 2020 | Ligue d’Espagne

Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, a envoyé un message au Real Madrid via les réseaux sociaux demandant “tête et cœur” pour affronter le classique du football espagnol, dans lequel il souhaite “frapper la table”, comme il l’a dit dans une interview diffusée par le club.

“Ce sera très contesté, pour le moment de la saison où nous sommes arrivés et parce que la différence de points entre les deux est minime. Cela peut être décisif ou non selon le résultat, mais je pense que la Ligue a encore beaucoup à faire. Il y a de nombreux points en jeu et tout peut arriver “, a-t-il analysé.

“Pour nous, il serait très important de remporter cette victoire à domicile, avec nos fans. C’est une incitation supplémentaire. Avec eux, nous sommes plus forts et cela doit être remarqué. J’espère que nous pourrons frapper la table et gagner à la maison”, a-t-il ajouté en demandant le soutien d’un passe-temps devenu triste après la défaite européenne contre Manchester City. Ramos, qui deviendra le joueur avec le plus de classiques de l’histoire, a lancé un jeu toujours spécial pour ceux qui le contestent.

“Le classique n’est pas un jeu normal. Bien qu’il y ait trois points en jeu, comme dans tout autre match, ce n’est pas un duel comme les autres. Gagner Barcelone est une grande joie et a généralement un impact très positif sur le groupe. au niveau de l’humeur “, at-il dit. Personnellement, il affirme garder l’illusion «intacte» avec laquelle il a joué son premier classique.

“Je ne joue pas comme si c’était le dernier. Je le fais comme si c’était le premier, avec l’ambition maximale et le désir maximum de remporter la victoire.” Le capitaine a marqué le but de la Ligue, comme l’a fait Zinedine Zidane en début de saison. “Il est très compétitif, mais nous allons le combattre. Nous sommes très excités de l’obtenir et, pour cela, nous devons donner notre meilleur niveau.” “La Ligue chaque année est plus difficile et plus équilibrée. De nos jours, vous ne pouvez pas dire que vous allez gagner dans n’importe quel domaine, car ce n’est pas réel. Toute équipe peut vous nuire. C’est aussi la beauté de la Ligue espagnole et ce que ce qui le rend beaucoup plus excitant. Pour nous, il sera plus satisfait si nous pouvons enfin obtenir le titre “, a-t-il déclaré.