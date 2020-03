Real Madrid vs Barcelone: ​​voir le but de Vinicius Jr au Bernabéu | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Après une mauvaise première mi-temps pour le Brésilien, en seconde période il a trouvé le but.

Vinicius a contribué avec son but à la victoire du Real Madrid.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

1 mars 2020 17 h 10

Zinedine Zidane a fait confiance à Vinicius et lui a donné le titre pour le match entre le Real Madrid et Barcelone, crucial pour lutter contre le leadership de la Ligue d’Espagne. Le match s’est terminé 2-0 en faveur du merengue.

La première fois du Brésilien a été un désastre. Il voulait être un joueur déséquilibré, mais il a rencontré l’opposition de Nelson Semedo, qui avait une bonne performance au Santiago Bernabéu.

Pour la seconde moitié, le niveau du Real Madrid a augmenté et même si Vinicius n’avait pas beaucoup d’importance, il était temps de briller.

À 71 minutes, Toni Kross a démontré une fois de plus toute sa technique et sa précision et a envoyé un ballon dans l’espace vide que Vinicius a bien reçu pour accueillir le corps et terminer le deuxième poteau, cependant, le ballon a touché Piqué et l’a envoyé au fond du filet pour le premier costume.

La folie de lui et de tous les Santiago Bernabéu a été le soulagement d’un match dans lequel il a subi la première mi-temps, mais a retrouvé la formule en seconde mi-temps.

