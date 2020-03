Real Madrid vs Barcelone, 2020 streaming en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder El Clasico en ligne

Barcelone visite l’Estadio Santiago Bernabeu du Real Madrid dans ce qui sera probablement le dernier El Clasico de la saison. Les hommes de Zinedine Zidane ont perdu la tête du classement après la défaite de Levante la semaine dernière et doivent également rebondir après leur récente défaite à Manchester City. Pendant ce temps, Barcelone semble mieux jouer tout en obtenant de bons résultats sous Quique Setien.

Le Real Madrid reculerait de cinq points derrière le Barça avec une défaite ce soir. En décembre dernier, Los Blancos a dominé Messi et Cie au Camp Nou mais n’a pu obtenir qu’un match nul, alors Zidane et son équipe d’entraîneurs espèrent profiter de jouer devant leurs fans ce soir afin de gagner les trois points et de regagner le plomb dans le tableau.

Il reste encore plus de 10 matchs à disputer cette saison en Liga, mais ce prochain El Clasico semble destiné à être crucial dans la course au titre.

COMMENT REGARDER, STREAM EL CLASICO

Date: 03/01/2020

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

