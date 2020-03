Real Madrid vs Barcelone, détails, victoire blanche sans James | Ligue d’Espagne

Un coup sur la table. Ainsi, sans complexes. C’est ce que le Real Madrid a donné à ses habitants au stade Santiago Bernabéu, lorsqu’ils ont remporté une victoire très difficile et juste 2-0, dans le classique contre le FC Barcelone.

Et ce n’est pas seulement à cause de ce que dit le classement de la Liga: 56 points pour les blancs, 55 points pour les Catalans. C’est que le public fidèle de Madrid n’a pas vu sa victoire contre son rival depuis 2014, c’est qu’il vient d’une débâcle en Ligue des champions (1-2 contre M. City) et de quelques semaines au milieu d’une mer de doutes , c’est que ce qui ne compte pas dans les statistiques, c’est la taille de la salle de bain de confiance que Zidane et la sienne ont reçu.

Avec un bon rythme, plus de football que de testostérone, un peu plus d’ambition que de côté et de côté, le classique a débuté au Bernabéu.

À Madrid, il a essayé Benzema avec un pourboire très élevé et peu de temps après Kroos, en bonne assistance française, a envoyé son tir d’en haut. Et pour Barcelone, Griezmann a rejoint Messi et Jordi Alba a rendu le ballon au Français, mais tout s’est terminé par un tir très haut.

A 29 ans, la figure de Messi est apparue dans la panoramique de Courtois, un coup à gauche, avec Vidal et Griezmann comme partenaires. Cela n’a pas effrayé.

Arthur l’a perdu à 34 sur une passe phénoménale de Griezmann, mais dans la main avec Courtois le Brésilien n’a pas pu avec l’énorme figure du Belge. Et cela n’a toujours pas atteint son apogée, ce qui serait contre Messi lui-même, qui en face de la zone a pris un riflazo et il a réagi avec effet félin. Énorme!

Bien sûr, puisque ce tir spectaculaire d’Isco à 55 ans aurait été un objectif vers lequel Ter Stegen a littéralement volé, un nouvel adjectif devrait être inventé.

Barcelone a mieux terminé la première mi-temps, face à un Madrid qui s’est bien reposé.

À 59 ans, un clin d’œil viendrait dans la zone de Barcelone, qui à ce moment-là semblait se réfugier dans son pays, et sur la ligne Piqué tirait la tête d’Isco, lorsque le ballon rôdait devant l’arche avant le frottement, à moitié douteux, de Ter Stegen .

Du jamais vu, Benzema a gaspillé à droite du costume de gardien de but de Barcelone et Barcelone n’a pas vu comment se débarrasser du siège local.

Braithwaite a présenté ses lettres de créance à 69 minutes en remportant le groupe à toute vitesse et en lançant un tir qui a brisé le défenseur sur la ligne, et une minute plus tard le Bernabéu a explosé: il a tout compris Kroos, a ouvert la passe à Vinicius Jr et Cela a surpris l’arrière, touché Piqué et puni Ter Stegen pour le partiel 1-0.

Il a désactivé la bombe de la cravate Marcelo à 75 ans avec un voleur qui a pris le ballon à temps de Messi alors qu’il profilait déjà pour battre Courtois … et le Brésilien l’a célébré comme un but!

Il semble que le deuxième but local ait chuté lorsque la combinaison Benzema-Carvajal-Vinicius, avec le signal de ce dernier, a été ruinée par un défenseur mal placé.

À 82 ans, Barcelone s’est perdue dans la grande assistance de Messi et son amertume reflétait ce que ressentaient ses coéquipiers à la campagne: il n’y avait pas de routes, personne ne trouvait le moyen de faire tomber le mur de Courtois … ça ne suffisait pas – ni ne brillait – Messi .

Et le temps a passé et Ramos s’est tenu devant le ballon dans le coup franc direct du but catalan qui est resté dans la barrière. Et il n’y aurait pas de temps pour faire beaucoup plus et les habitants se sont gagnés et se sont embrassés, tandis que James a applaudi dans la galerie. Et puis Mariano, Mariano le défaussé, a cloué la dernière pointe à la piqûre derrière Umtiti et a mis le ballon dans le petit coin qui ne couvrait pas Ter Stegen. 2-0 et obturation.

Victoire clé, grande victoire. Bonheur total dans la maison blanche. Le classique est revenu, après six ans, chez lui.