Real Madrid vs Barcelone, La Liga: nouvelles de l’équipe, aperçu du Clásico, composition, prédiction de score

Compétition / Tour: 2019-20 La Liga, Journée 26

Barcelone Outs & Doubts: Luis Suárez, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé (sortie)

Real Madrid Outs & Doubts: Eden Hazard, Marco Asensio, Nacho, Rodrygo, James Rodríguez, Luka Jovic (sortie)

Date / heure: Dimanche 1er mars 2020, 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, Espagne

Arbitre: Antonio Miguel Mateu Lahoz

Comment regarder à la télévision: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport 7 (Nigeria), Not Available (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), LaLigaTV (UK), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après un solide nul 1-1 contre Napoli en Ligue des champions en milieu de semaine, Barcelone revient en action pour le plus grand match de la Liga de 2020: El Clásico se déroule au Santiago Bernabéu entre les leaders et le double champion en titre le Barça et la deuxième place du Real Madrid.

Le Barça a deux points d’avance en tête du tableau grâce à Madrid qui n’a récolté qu’un point lors de ses deux derniers matches, et Los Blancos ne remportant qu’une seule victoire lors de leurs cinq dernières compétitions toutes compétitions confondues et une défaite douloureuse à Manchester City en Europe. il est sûr de dire que le Barça est en meilleure forme et peut-être même les favoris dans celui-ci.

Une victoire pour le Barça ouvrirait un écart de cinq points en tête du classement avec 12 matchs à jouer et l’histoire nous montre qu’il est presque impossible de surmonter en Liga, en particulier avec le Barça en tête-à-tête et l’avantage de la différence de buts s’ils gagnent. Non seulement cela, le Blaugrana gagnerait un sixième match consécutif au Bernabéu, une domination sans précédent dans la capitale espagnole qui changerait vraiment le nom du stade de Madrid en Santiago BARÇAbéu.

Madrid est pratiquement hors de la Ligue des champions et est éliminé de la Copa del Rey, donc perdre El Clásico mettra pratiquement fin à sa saison. Cela signifie qu’ils donneront tout ce qu’ils ont pour gagner celui-ci, et le Barça doit bien gérer le match et savoir qu’ils ne pourront pas jouer au joli football pendant 90 minutes. Il s’agit d’intensité et de vouloir plus qu’eux, et Quique Setién fait face à son plus gros test à ce jour.

Cela promet d’être l’un des grands Clásicos de la mémoire récente. Le Barça prolongera-t-il la séquence? Madrid trouvera-t-il un moyen de sauver sa saison? Ça va être si bon.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Vidal, Messi, Griezmann

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Vinicius

PRÉDICTION

Je déteste être confiant devant un Clásico, mais je pense que nous serons trop bons à la fin: 3-2 Barça dans un Clásico pour les âges.