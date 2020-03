Real Madrid vs Barcelone, La Liga: Score final 2-0, Madrid détruit le Barça en deuxième mi-temps, remporte El Clásico

Barcelone n’est plus leader de la Liga et terminera la semaine 26 avec un point de retard sur ses plus grands rivaux grâce à une défaite 2-0 face au Real Madrid dimanche à El Clásico. Les Blaugrana ont joué une première mi-temps décente mais ont été complètement dominés dans la seconde, et Madrid a non seulement sauvé leur saison, mais a gagné beaucoup de confiance dans la course au titre.

PREMIÈRE MOITIÉ

Dès le début, les deux équipes avaient deux stratégies très différentes: Madrid voulait le rythme le plus rapide possible, en particulier avec Vinicius Jr. et Federico Valverde derrière les arrières latéraux du Barça à chaque occasion. Los Blancos a eu au moins trois moments très dangereux sur la contre-attaque, mais ils ont tous été ruinés par une prise de décision terrible de l’équipe à domicile lors de la passe finale.

Alors que Madrid voulait courir et courir un peu plus, le Barça voulait contrôler le tempo autant qu’il le pouvait, travaillant le ballon avec patience et cherchant à créer des chances après de longues séquences de possession et des passes opportunes derrière une ligne haute de la défense madrilène.

Sur l’équilibre du jeu, c’est le plan de match du Barça qui a mieux fonctionné, les Blaugrana créant trois grandes occasions: Jordi Alba a d’abord trouvé Antoine Griezmann seul dans la surface mais le Français a envoyé son tir par-dessus la barre; puis Arthur a effectué une fabuleuse course en solo et a forcé Thibaut Courtois dans un arrêt de classe mondiale; et finalement Sergio Busquets a joué une superbe passe pour trouver Lionel Messi devant le but, mais le tir du capitaine est allé directement au gardien de Madrid.

A la mi-temps, il n’y avait pas de buts mais le match était bien joué et très compétitif, avec une promesse d’intensité et de chances encore plus dans la dernière période.

DEUXIÈME PARTIE

Madrid avait 45 minutes pour sauver sa saison et cela s’est montré dans les 20 premières minutes de la seconde mi-temps: l’équipe à domicile a complètement étouffé le Barça, qui n’a pas pu sortir de sa moitié et a constamment perdu le ballon dans les zones dangereuses. Le Real avait deux chances géantes: la première est venue sur un bel effort de curling d’Isco que Marc-André ter Stegen a stoppé avec l’un des plus grands arrêts de la saison, puis Isco avait une tête dégagée de Piqué.

La pression était tout simplement trop forte et la défense du Barça devait casser, et il l’a fait avec 20 minutes à faire: Toni Kroos a trouvé Vinicius Júnior tout seul sur l’aile gauche, et le Brésilien a été autorisé à courir librement jusqu’à ce qu’il soit suffisamment proche du but pour battre Ter Stegen au poteau proche et mettre Madrid devant.

Martin Braithwate est venu et a eu un impact instantané avec son rythme et sa volonté de courir derrière la défense, mais le Barça a continué à faire des erreurs stupides avec le ballon et Madrid avait l’air vraiment solide à 10 minutes de la fin.

Quique Setién a fait appel à Ansu Fati pour une dernière tentative d’égalisation, mais le jeune, tout comme le reste de l’équipe, n’a eu aucun effet car le Barça a continué à perdre le ballon et Madrid savait perdre du temps et manquer de temps, et ils a également ajouté un deuxième but dans le dernier match du match grâce à Mariano Díaz.

Le coup de sifflet final est venu mettre fin à une deuxième mi-temps pathétique du Barça, qui n’est plus leader et vient de perdre une chance de mettre fin à la saison madrilène. Setién a fait un mauvais travail d’entraîneur pour la deuxième

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Arthur (Rakitic 80 ’), Busquets, De Jong; Vidal (Braithwaite 68 ’), Messi, Griezmann (Ansu Fati 80’)

Buts: Aucun

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos; Valverde (Vázquez 85 ’), Isco (Modric 78’), Vinicius; Benzema (Mariano 90 ’+ 2)

Buts: Vinicius (71 ’), Mariano (90’ + 2)