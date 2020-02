Real Madrid vs Celta de Vigo: buts et meilleurs moments du match | Ligue d’Espagne

Une passe magique de Denis Suárez pour le but de Santi Mina à quatre minutes de la fin a jeté le retour du Real Madrid au sol, toujours avec la fragilité défensive qui lui a coûté l’élimination de la Copa del Rey, et a donné un point d’oxygène ( 2-2) à un Celtic qui quitte la descente.

La sécurité défensive qui marque la jarretière de la ligue madrilène a sauté en l’air à sept minutes. Défense échelonnée sans tension. Ramos a opté pour Aspas, qui a inventé un laissez-passer précis. Varane, lent devant Smolov, qui s’est révélé un tueur. Définition ajustée à un bâton et à une surprise dans un Bernabéu qui a soudainement rappelé le duel cupbearer contre la Royal Society.

Moins courageux était le Celtic dans sa proposition initiale. Voir les Aspas sacrifiés couvrir les montées de Carvajal était un sacrilège. Mais il n’a pas souffert au premier acte et pourrait s’immobiliser avec deux buts d’avantage si Courtois n’avait pas volé vers un Aidoo têtu, haché et avec rapidité après avoir embrassé l’herbe, dans un arrêt plein de réflexes.

Hazard, qui est revenu pour cette date, n’est pas pour des défis en tête-à-tête, mais a toujours demandé le ballon et a jeté des murs. Ainsi, il a trouvé Bale, qui n’a vu aucune porte à l’occasion la plus claire. Et la ressource lointaine a été testée par Casemiro et le Gallois.

Le Celtic s’est enfermé avec son butin dans l’espoir d’engager un compteur dangereux. Cela avait du sens lorsque le ballon est tombé sur Aspas et associé à Rafinha, mais le ballon a brûlé. Le manque de succès du Real Madrid dans les derniers mètres lui a permis d’être envoyé au repos et avec le sentiment de mériter davantage sinon Courtois. Mais au Bernabéu, 90 minutes sont très longues et la deuxième partie est restée.

Le Real Madrid, sous son impulsion, a ajouté de la vitesse en sa possession après la pause et n’a pas tardé à avertir de ce qui allait arriver lorsque Ramos a marqué le match nul, mais l’arbitre l’a annulé en raison d’une position antiréglementaire. Le laissez-passer avait été mis Bale, à nouveau réhabilité par Zidane, qui veut que tout le monde soit branché pour le grand duel européen contre Manchester City.

Pour le retour, le vent a soufflé en faveur lorsque les joueurs madrilènes ont rapidement trouvé le but. Marcelo, qui était plus extrême que latéral, a précipité la ligne de fond et sa passe arrière a trouvé l’arrivée de Kroos, qui a placé un tir serré sur un bâton. Il n’y avait aucune nouvelle de Celta. Ses onze joueurs enfermés dans leur champ essaient de supporter la tempête blanche. Kroos chercha le double, Valverde donna un coup de pied doucement et Hazard provoqua la pénalité qui tourna le jeu. La passe à l’espace de Bale en a profité pour courir jusqu’au contact avec le départ tardif de Rubén Blanco, qui l’a renversé. Le pouls de Ramos ne trembla pas.

Il a tout vu perdre Oscar Garcia et a remué son équipe. Il a été courageux et a trouvé le prix quand personne ne s’y attendait. Il a mis Denis Suarez et Santi Mina, les deux joueurs qui ont créé l’égalisation. À quatre minutes de la fin. Avec la magie dans la passe entre les premières lignes et le tir croisé sec de la seconde. Le Real Madrid a rebondi dans un Bernabéu qui n’a pas goûté une de ces victoires dans les dernières secondes. Et Benzema l’a eu en deux actions. Le premier tuant le ballon avec sa poitrine et frappant les nuages. Le dernier, avec un tir du pied gauche que Rubén a pris pour donner un point de vie à Celta qui arrête le leader et alimente ses doutes défensifs avec la City à l’horizon.

