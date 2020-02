Real Madrid vs Celta de Vigo: Vinicius Junior explique pourquoi il perd tant de buts | Santander League 2020 Espagne

Mis à jour le 16/02/2020 à 10:56

Vinicius Junior est l’un des acteurs de Real Madrid quelles meilleures ressources techniques vous avez. Avec ses jeux déséquilibrés, il soulève le public de ses sièges, cependant, le Brésilien de 19 ans a une dette en suspens envers l’objectif et en est conscient.

Dans une interview avec ‘Intensive Esporte’, l’ancien joueur de Flamengo a reconnu que la définition est un aspect dans lequel il doit s’améliorer pour devenir un incontournable pour Zidane et a révélé que les joueurs les plus expérimentés de l’équipe l’aidaient à atteindre son meilleur niveau niveau.

«En football de base, j’ai marqué beaucoup de buts et ici, en football professionnel, je suis plus loin du but et ça devient un peu compliqué, mais j’ai 19 ans. Je m’améliore avec l’amour des joueurs les plus expérimentés qui marquent beaucoup et m’aident toujours à avoir l’esprit tranquille “, a déclaré le Brésilien.

Pour mieux expliquer son manque de but, Vinicius Junior a comparé la situation avec les débuts de Raheem Sterling dans le Manchester City

«Sterling, à mon âge, a fait de même. Je n’ai pas marqué autant de buts et cette saison, je pense qu’il a marqué 15 ou 16, et à chaque fois il améliore la saison précédente », a déclaré l’attaquant brésilien.

Confiant malgré les critiques

«Je sais qu’à un moment donné, l’objectif arrivera. Zidane m’aide à améliorer la finition et les mouvements au moment du lancer. Avec un entraîneur qui a déjà joué, c’est plus facile. Cela m’aide beaucoup sur et en dehors du terrain », a déclaré l’attaquant né à Rio de Janeiro.

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL