Real Madrid vs Celta LIVE Hora, Canal, Où regarder la ronde 24 de la Ligue espagnole 2019-2020

L’activité du 24ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020 ce dimanche 16 février, lorsque le Real Madrid Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une nouvelle victoire qui leur permet de rester au sommet, ils ne devraient pas leur faire confiance lorsqu’ils reçoivent un Celtic of Vigo qui va essayer de donner la cloche lors de sa visite à Stade Santiago Bernabéu.

Comment les équipes arrivent

L’image de Real Madrid Il a eu une bonne campagne en se maintenant comme le grand favori du titre, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas tomber dans des excès de confiance dans une compétition très serrée. Après 23 jours, ils ajoutent 15 victoires, 7 nuls et ont à peine perdu en une seule fois.

Les Meringues ils viennent d’une bonne victoire le dernier jour quand je dois visiter le Osasuna parvient à les plier 1-4 avec des annotations Isco, Sergio Ramos, Lucas Vázquez et Luka Jovic.

De son côté, le Celtique Il a un tournoi compliqué qui les a dans la lutte pour la non-relégation, mais il semble vraiment difficile pour eux de surprendre ce dimanche. Ils récoltent 4 victoires, 8 nuls et ont été battus en 11 matchs.

Les Bleu clair ils viennent d’un grand triomphe le jour dernier quand ils ont dû recevoir Séville revenant dans les 12 dernières minutes pour aller 2-1 avec des scores de Iago Aspas et Pione Sisto.

Les deux Real Madrid comme lui Celtique Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de faire un grand pas dans la lutte pour leurs buts, il n’y a pas de marge d’erreur vers le dernier tiers de la Ligue espagnole; dans le tableau général, nous trouvons la Meringues en tant que leaders avec 52 points, tandis que le Bleu clair Ils sont situés en position 17 avec 20 unités.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 17 août lors du premier tour de la compétition à Balaído. Dans ce choc, le Meringues ils ont remporté la victoire 1-3 avec des scores de Karim Benzema, Toni Kroos et Lucas Vázquez.

Heure et chaîne Real Madrid vs Celta

Le jeu entre Real Madrid vs Celta il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 14h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 15h00

Bolivie et Venezuela: 16h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 17h00

Diffusion de la fête Celta vs Real Madrid LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne Movistar Partidazo En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera pour SKY Sports, en Amérique du Sud ce sera pour ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et via le site internet La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Real Madrid vs Celta LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes qui arrivent déterminées à remporter la victoire, même si la réalité est que Meringues sont clairement favoris pour être à la maison et avoir une équipe beaucoup plus puissante, mais les Celestes, de Nestor Araujo, ils vont essayer de sauver, au moins, la cravate. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Real Madrid contre Celta.

