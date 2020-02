Real Madrid vs Levante: buts et meilleurs moments du match sans James | Ligue d’Espagne

Le Real Madrid a quitté la direction de LaLiga Santander après avoir perdu (1-0) dans la Ciutat de València contre Levante dans un duel qui a dominé l’équipe de Zineine Zidane jusqu’à mi-chemin de la seconde mi-temps mais dans lequel il a raté plusieurs occasions de renverser un rival qui a réagi pour remporter la victoire.

Sachant que Barcelone s’était battu en début d’après-midi et était un leader virtuel, le Real Madrid a cherché tout au long du match une victoire qui le maintiendrait en tête mais ses échecs dans les derniers mètres et la performance d’Aitor le privaient du but et le Levant a profité de son moment.

Les premières chances de marquer ont été pour les visiteurs dans leurs premières approximations du but d’Aitor Fernández, qui a dû être utilisé à fond avant un tir de Benzema à la 10e minute et un autre par Modric une minute plus tard.

Après le premier quart d’heure le match s’est ouvert, avec la présence des deux équipes sur le terrain rival à la recherche du premier but de la nuit et sans lequel on pourrait imposer leur domination au centre du terrain.

Bien que Madrid ait commencé à dominer le jeu, avec plus de possession que son rival, Levante a tenté de profiter de la moindre erreur des joueurs du Real Madrid pour nuire au compteur. Au fil des minutes, Madrid est devenue plus évidente sa domination, mais elle était imprécise dans les derniers mètres, car elle se combinait bien dans les environs de la zone de Levante mais a échoué lors de la dernière passe.

Madrid a poursuivi son offensive en seconde période. Encore une fois, il a mis un terme au but d’Aitor, mais le tissu défensif local a empêché l’équipe de Zidane de trouver son prix, tandis que Levante a tenté de profiter de l’un de ses inconvénients pour surprendre l’adversaire.

Après les tentatives infructueuses des visiteurs, Levante a perdu le respect de Madrid après 65 minutes et a commencé à déranger un Courtois qui avait à peine lutté dans la plupart de l’accident.

Ainsi, Levante est allé de l’avant sur le tableau de bord avec un superbe but de José Morales à la 79e minute après un tir fort du capitaine levantin. Le but a laissé Madrid touché et bien qu’il ait essayé de niveler le score, il n’a plus repris le contrôle du match contre un Levante enhardi qui s’est bien rétabli pour lancer des tirs rapides même si le score ne variait plus.

Ascenseur: Aitor, Miramón, Bruno, Postigo, Toño; Bardhi, Campaign, Vukcevic, Mayoral (Sergio León, m.88), Roger (Melero, m, 67) et Morales (Pablo Martínez, m.80).

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric (Valverde, m.82), Isco (Lucas Vázquez, m.73), Hazard (Vinicius, m.67) et Benzema. But: 1-0, m.79: Morales.

Arbitre: Alejandro José Hernández Hernández (Comité canarien). Il a montré un carton jaune au Roger local et aux visiteurs Ramos et Casemiro.

Incidents: La journée 25 de la Liga Santander a eu lieu au stade Ciutat de València devant 23 667 spectateurs.