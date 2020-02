Real Madrid vs Real Sociedad: Copa del Rey, James gris | Ligue d’Espagne

Le pire cauchemar du Real Madrid s’est réalisé devant son peuple, au Santiago Bernabéu, et a pris une forme humaine à Alexander Isak: la Real Sociedad l’a submergé, l’a battu 3-4 avec une grande justice et l’a éliminé de la Copa del Rey.

L’équipe de rêve, celle qui avait plus de 20 matchs sans perdre, celle qui n’avait pas de fissures, s’est effondrée devant un Isak inspiré, marqueur et assistant, et un Real qui croyait à la possibilité de frapper la balle, ce qui était pratique et qui a profité de chaque pesteñao des locaux pour le ramasser avec des buts.

La débâcle a été portée parmi les branches à James Rodriguez, qui a commencé mais dans la seconde moitié, il a été remplacé en raison de sa contribution limitée.

La nervosité d’Areola dans les premières minutes prendrait son péage à 22 minutes, lorsqu’un mauvais revers à Madrid ouvrait la possibilité d’un tir frontal au visiteur: le gardien repoussait le milieu et il y avait Odegaard pour lui tirer dessus.

L’auteur du but n’a pas fêté parce qu’il est un homme de la masse salariale «Madridista», donc le silence était total au Bernabeu. Bientôt, le match a monté et le Real a menacé de briser la séquence de Zidane avec ce 0-1 partiel.

Les minutes passèrent et avec lui l’enthousiasme de James se dilua, qui avait aussi la limitation du jaune. Pendant ce temps, Isak a menacé, d’abord dans une main dans la main avec Areola qu’il a envoyé d’en haut puis avec un tir également dévié mais très libre, devant une défense locale passive.

Et Madrid a dépassé le but rival: à 37 ans, Valverde a terminé un grand jeu de Vinicius; Une minute plus tard, Ramos l’a eu au dessus, mais il a touché la barre transversale, puis Marcelo l’a raté dans un tir croisé.

La pause est venue, James est parti de Modric après un autre match gris et la nuit est venue sur le Bernabéu, sous la forme d’Alexander Isak.

A 49 ans il alerte après une belle passe d’Odegaard mais le VAR annule sa pièce hors de propos puis le concert suédois: à 53 ans il reçoit une passe de Barrenetxea et se définit comme les dieux, cross-volley, spectaculaire; et juste au cas où, trois minutes plus tard, il a reçu un laissez-passer seul dans la zone et a tiré avec un angle, manuellement. Pas un soupir n’a été entendu au Bernabéu …

À 68 ans encore, Isak, mais maintenant habillé en assistant, a permis à Merino au milieu de la zone blanche et est tombé 1-4. La lenteur de Militao, l’inexactitude de Ramos, le couloir libre que Marcelo et Nacho étaient sur les côtés, l’exposition totale d’Areola à tirer était invraisemblable.

Vinicius escompté à 78, en-tête horrible et pire réponse de Remiro, mais le VAR a annulé le jeu pour un autre déplacé. J’ai suivi l’histoire 1-4. La justice donnerait la raison une minute plus tard à la cible, grand service de Vinicius, centre précis à Rodrygo et 2-4. Et il semblait qu’il serait parti. Et Madrid se rapprochait avec un but de Nacho au col Benzema … mais le chronomètre avançait et c’était déjà 92 minutes …

Les minutes s’écoulèrent sans donner le temps de réagir, Zidane était trop retardé dans les changements et la vraie Société était fermée pour défendre son avantage à vie. Il l’a fait. Il a éliminé Madrid. Il a fait l’impensable et l’a célébré comme tel.