Real Madrid vs Real Sociedad LIVE Hora, Canal, Où regarder les quarts de finale Copa del Rey 2019-2020

Partidazo de pouvoir pour pouvoir avoir ce jeudi 6 février en quart de finale de la Copa del Rey 2019-2020, quand il Real Madrid Cherchez à continuer votre grand moment en scellant votre laissez-passer pour les demi-finales, mais vous recevrez un Société réelle Cela va essayer de vous surprendre à la Maison Blanche.

Time and Channel Real Madrid vs Real Sociedad

Siège: Stade Santiago Bernabéu, Madrid, Espagne

Heure: 19h00 depuis l’Espagne. 12h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 13 h 00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 15h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 10 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: Quatre en Espagne. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. ESPN + aux États-Unis.

Real Madrid vs Real Sociedad LIVE

L’image de Real Madrid Il vit un grand moment qui a fait d’eux les meilleurs candidats pour le titre de LaLiga où ils défilent en tant que leaders. Ils viennent d’un grand triomphe samedi dernier lorsqu’ils ont reçu l’Atlético de Madrid, les battant avec un score solitaire de Karim Benzema.

Les Meringues ils n’ont pas eu trop de problèmes lors des huitièmes de finale de la coupe, Saragosse en les battant 0-4 avec annotations de Raphael Varane, Lucas, Vinicius et Karim Benzema.

De son côté, le Société réelle réalise un bon tournoi en Liga en restant dans la course aux compétitions européennes, mais ils viennent d’un coup très dur dimanche dernier lors de leur visite à Leganés, battus 2-1, bien que Alexander Isak Il les avait mis devant.

Les Txuri-Urdin atteint leur ticket pour cette instance après avoir battu Osasuna 3-1 en huitième de finale, grâce au double du Alexander Isak et un de plus de Martin Odegaard.

Les deux Real Madrid comme la Société réelle Ils connaissent l’importance de ce jeu puisqu’ils jouent tous les deux pour le tout, il faut se rappeler qu’il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur atteindra les demi-finales et le perdant sera éliminé, bien qu’ils soient Meringues les favoris et obligés. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Real Madrid contre Real Sociedad.

