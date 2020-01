Real Madrid vs Sevilla, 2020 streaming en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid accueille Séville juste après avoir conquis la Supercoupe d’Espagne 2020 de manière spectaculaire avec une victoire contre l’Atletico de Madrid lors des tirs au but. Los Blancos aura encore besoin d’une solide performance face à Séville de Julen Lopetegui, qui a terminé une première moitié de saison très solide et est actuellement quatrième du classement.

Les hommes de Zinedine Zidane ont réussi à obtenir les trois points lors de la première rencontre de ces deux équipes à Séville cette saison. Cette fois, le Real Madrid sera privé du capitaine Sergio Ramos, qui s’est tordu la cheville en finale contre l’Atletico, et du milieu de terrain clé Fede Valverde. Sans Valverde, Zidane devrait déployer un milieu de terrain à quatre avec Casemiro, Kroos, Modric et Isco essayant de contenir le style de possession de Séville tandis que Benzema et Rodrygo dirigeront probablement la ligne offensive de l’équipe.

C’est un match crucial pour le Real. Les joueurs ont eu assez de temps pour célébrer le titre de la Supercoupe et maintenant il est temps pour eux de continuer à performer à un niveau élevé afin qu’ils puissent rivaliser pour plus de trophées sur la route.

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Date: 18/01/2020

Temps: 16h00 CEST (heure locale), 10h00 EST.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Gérer Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.