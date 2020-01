Real Madrid: Zidane a regretté le licenciement d’Ernesto Valverde Barcelone | Ligue de Santander | Transferts 2020 | NCZD Espagne

Mis à jour le 17/01/2020 à 09:02

Il n’était pas étranger aux adieux de son collègue. Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, sympathisé avec Ernesto Valverde, licencié comme entraîneur de Barcelone, a déclaré qu’il avait “un immense respect pour lui” et attend un rival “compétitif” avec l’arrivée de Quique Setién.

“Je suis désolé pour Valverde, ce n’est pas une bonne situation et c’est un entraîneur qui est très bon et pour qui j’ai un énorme respect pour lui”il a dit Zidane lors d’une conférence de presse, lors du match précédent Real Madrid se tiendra contre Séville pour le vingtième jour de LaLiga Santander.

L’entraîneur français a exprimé la forte demande des entraîneurs de grandes équipes. «Nous savons où nous en sommes et dans les grands clubs c’est comme ça, rien ne changera, pas pour moi. Je sais que si nous perdons deux matchs, ils me critiqueront le même mois et demi auparavant. Vous ne pouvez pas toujours bien jouer et gagner à cause de cela, nous essayons toujours de donner à cent pour cent. Pour un entraîneur de Barcelone, c’est pareil ».

Sans valoriser Quique Setién en tant que technicien, Zidane il a laissé sa vision du nouveau Barcelone. «J’espère comme toujours un Barcelone qui participera, comme avec tous les entraîneurs qu’il a eus. Cela ne changera rien. Ils feront leur travail et nous le nôtre, avec cette rivalité. J’ai hâte d’avoir une équipe compétitive »il a condamné.

