Real Madrid: Zidane révèle qu '"il ne demandera pas d'avance" sur le prochain marché des transferts 2020 car "ce n'est pas nécessaire" | LaLiga Santander | Espagne Espagne

Zinedine Zidanetechnicien Real Madrid, a exclu qu'en l'absence d'un coup de poing de son équipe il demandera l'arrivée d'un avant-centre sur le marché d'hiver, il a dit que "ce n'est pas nécessaire" et justifié comme "une question de stries" les deux derniers matchs avec un nul nul.

«Je suis très déçu par mes joueurs qui ont fait l'effort et un excellent match mais nous avons encore raté le but. C'est vrai qu'en football il faut le dire, on en avait trois ou quatre dans la première partie qui aurait été différent de les marquer. Vous devez être calme. Ce sont des séquences ”, a déclaré le DT.

Il a répondu catégoriquement Zidane à la question si les rois mages ont demandé un 9. "Non, rien n'est nécessaire." Et il était convaincu que la nouvelle année allait changer la dynamique."Je suis très content de l'évolution de l'équipe. Nous avons raté l'objectif mais l'important est de créer des occasions. En 2020 nous allons le changer à coup sûr"il a assuré.

Pour Zidane ses joueurs "méritaient plus" dans le duel contre Athletic et sont restés avec l'effort et le bon travail défensif. "Je suis bouleversé car avec le jeu que nous avons fait j'aurais aimé un but mais il faut être calme. Il a reçu plus de cent pour cent. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs"dit-il.

À la fin du match, l'entraîneur a licencié ses joueurs pour les vacances de Noël en remerciant la livraison. «Je leur ai dit que la chose la plus importante était qu'ils avaient tout donné sur le terrain. Aujourd'hui, il ne voulait pas entrer dans le ballon, nous avons donné trois bâtons. Vous devez être calme. Nous avons une équipe de qualité, nous savons que nous pouvons marquer et de patience nous allons inverser la tendance ».

