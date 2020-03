Real Madrid, Zidane rompt avec Perez: des bookmakers le voient à la Juventus | marché

Celui entre Zinedine zidane et le Real Madrid semble être un mariage destiné à se terminer à la fin de la saison. Le succès de Clasico dimanche dernier, qui faisait suite à la douloureuse défaite à domicile en Ligue des champions contre Manchester City, ne semble avoir que temporairement atténué la tension entre l’entraîneur français et Florentino Perez. Le numéro un des Merengues, en fait, chercherait à trouver le prochain manager du Real Madrid. Et Zidane? Pour l’entraîneur des Blancos, il pourrait y avoir un retour sensationnel Juventus. Après avoir habillé son maillot de joueur, Zidane pourrait en effet revenir à Turin en tant qu’entraîneur. La part des analystes est de 12. Zizou pourrait, en été, retracer le parcours déjà fait en 2001, mais cette fois en sens inverse, selon Agipronews.