Real Madrid, Zidane: «Sergio Ramos? Je le veux toujours avec moi. Sur Sterling … »| marché

Zinedine zidane, entraîneur du Real Madrid, prend la parole lors d’une conférence de presse, abordant également le sujet Sergio Ramos, qui semble loin de renouveler son contrat: “Je veux toujours Sergio avec moi. Je le vois bien. Les buts encaissés? Je ne suis pas inquiet mais ça veut dire que dans les derniers matchs on n’a pas si bien fait. On ne doit pas prendre de risques car quand on a le ballon on peut faire très mauvais pour l’adversaire. Sterling? Je ne peux pas parler d’un joueur qui n’est pas le mien. C’est un excellent attaquant, je n’ai aucun doute. ”