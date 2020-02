Real Madrid, Zidane: “Vous devez lever la tête”

Zinedine Zidane a analysé pour Movistar TV la défaite du Real Madrid à la Ciutat de València: «Nous avons perdu cinq points en deux matchs, c’est ce qu’il y a. Notre première partie a été très bonne, il nous manquait un objectif qui aurait été utile. C’est du football, c’est foutu parce qu’on ne le méritait pas aujourd’hui, les garçons ont tout donné sur le terrain. Vous devez lever la tête. Dans la deuxième partie, nous avons contrôlé le jeu de la même façon, mais ils sont venus une fois et ont marqué. Maintenant, nous n’avons plus à regarder en arrière, je suis un peu contrarié par mes joueurs car ils ont tout donné, c’est un mauvais moment pour nous, nous avons perdu cinq points en deux matchs et nous avons deux matchs cette semaine. Vous devez vous y préparer, cette saison, nous avons déjà passé de bons moments. »