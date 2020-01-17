Real Parete le plus touché, dans deux courses sur deux

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Les décisions prises par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence de l’A.I.A. Groupe A de première catégorie:

COURSES DU 11 / 1/2020

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 22/01/2020

PEZONE EMILIO (VRAI MUR)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

GAROFALO ALFONSO (VRAI MUR)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

GAUDINO MICHELE (FRATTAMINORESE)

DE TOMMASO CATELLO (LOKOMOTIV FLEGREA)

LISETTO PARIDE (REAL WALL)

SIMONE NICOLA (VIS CAPUA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

LAVABO ANTONIO (FRATTAMINORESE)

BONNE ANNÉE (SAN NICOLA CALCIO 2009)

PELLINO NICOLA (SESSANA)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

IZZO PIER FRANCESCO (NEWCALES)

ESPOSITO MARCO (SAN NICOLA CALCIO 2009)

DI BARTOLOMEO MARCELLO (VRAI MUR)

GASPARI AMEDEO (VRAI MUR)

COURSES DU 12 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 25,00 ARAGONESE LUSCIANO pour absence de force publique et demande relative

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

PÈLERIN ANDREA (ARAGONESE LUSCIANO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

FABOZZI MARIO AURELIO (FERME)

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