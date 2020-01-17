Real Parete le plus touché, dans deux courses sur deux

Les décisions prises par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence de l’A.I.A. Groupe A de première catégorie:
COURSES DU 11 / 1/2020
MANAGERS
INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 22/01/2020
PEZONE EMILIO (VRAI MUR)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
GAROFALO ALFONSO (VRAI MUR)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
GAUDINO MICHELE (FRATTAMINORESE)
DE TOMMASO CATELLO (LOKOMOTIV FLEGREA)
LISETTO PARIDE (REAL WALL)
SIMONE NICOLA (VIS CAPUA)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
LAVABO ANTONIO (FRATTAMINORESE)
BONNE ANNÉE (SAN NICOLA CALCIO 2009)
PELLINO NICOLA (SESSANA)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
IZZO PIER FRANCESCO (NEWCALES)
ESPOSITO MARCO (SAN NICOLA CALCIO 2009)
DI BARTOLOMEO MARCELLO (VRAI MUR)
GASPARI AMEDEO (VRAI MUR)
COURSES DU 12 / 1/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 25,00 ARAGONESE LUSCIANO pour absence de force publique et demande relative
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
PÈLERIN ANDREA (ARAGONESE LUSCIANO)
JOUEURS NON EXPIRÉS
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
FABOZZI MARIO AURELIO (FERME)