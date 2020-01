Au stade “Vigilante-Varone” de Sant’Antonio Abate, la 21e journée du Groupe A d’Excellence Campanie s’est déroulée entre Real Poggiomarino et Frattese.

Le Real Poggiomarino veut reprendre son chemin de salut, après s’être interrompu avec le KO contre Pomigliano une série de trois victoires consécutives. D’un autre côté, Frattese veut réagir après la défaite avec Afro Napoli qui a compliqué les rêves de promotion directe.

La course démarre immédiatement avec deux fois de suite, la première à 4 ‘avec Grezio qui tente une erreur à l’arrière, trouvant la réponse prudente d’Avino. A 10 ‘Real Poggiomarino répond avec Moscou brossant le poteau du bord après avoir récupéré le désengagement maladroit de Tommasini.

Arrivé à 22 ‘, Frattese à un pas de l’avantage avec Varriale auteur d’une belle action sur la gauche, termine sur un tir qui fait trembler la barre transversale en le frappant à fond. C’est le prélude à 1-0, qui arrive à 35 ‘par le même Varriale, qui recueille la rive aérienne de Grezio sur un joli centre de Sparano, ne manquant pas du cœur de la zone.

En seconde période, le Frattais démarre toujours bien, cherchant avec insistance le doublé mais à 22 ‘c’est super Tommasini qui lance un tir avec un tir sûr de De Luca, qui se retrouve face à face avec le défenseur noir. A 38 ‘excellente chevauchée du Rizzo nouvellement entré qui sert à la limite Grezio qui place le ballon dans le coin bas pour le 2-0.

En finale, atteint 45 ‘, il y a aussi de la gloire pour Pappagoda, qui profite de la bourde du gardien de but local lui volant le ballon des pieds et gonflant le filet pour la finale 3-0 des invités. Une victoire qui relance les Frattais, après l’égal de l’Africain et du k.o. della Puteolana, avec le pic maintenant à 5 longueurs.

Le post Real Poggiomarino-Frattese 0-3, les nerostellati reviennent pour gagner et rêver sont apparus en premier sur Le reste du football.