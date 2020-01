Real Sociedad, Januzaj hors de l’équipe: demain il demandera le transfert

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Insidefoto / Image Sport

Januzaj il est resté hors de l’équipe pour le match de Coupe du Roi contre l’Espanyol qui se jouera demain. Le joueur en a marre d’être aux abords de son club et a donc demandé à son agent de trouver un nouvel hébergement. Le joueur a été rejoint à Rome en tant que remplaçant potentiel de Zaniolo et demain pourrait être un jour décisif pour cette négociation car le procureur rencontrera les dirigeants de la société espagnole pour demander de laisser partir le belge.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

21.01 21:01 – direct DIRECT PREMIER – Kean marque, dangereux Saints

21.01 20:57 – tmwBarcelona, ​​Amor: “Nous avons choisi Setien pour continuer à gagner”

21.01 20:42 – Manchester City, Laporte revient après 143 jours d’absence

21.01 19:57 – Bayern Munich, le prêt de Kuhn à l’Ajax est à un pas

21.01 19:27 – Officier Wolverhampton, l’Equatorien Campana signe jusqu’en 2023

21.01 19:24 – Cologne, Podolski rejoindra le club après la fin de sa carrière

21.01 19:09 – Leipzig, Werner a une clause de 60 millions: Liverpool reporte l’assaut

21.01 18:21 – Mbappe: “Vrai? Heureux au PSG, en été on verra. Des rouges extraordinaires”

21.01 18:12 – Barcelone, Setien sur le marché: “Nous évaluons l’achat d’un numéro 9”

21.01 18:06 – Los Angeles Galaxy officiel, voici l’annonce du Chicharito

21.01 17:24 – Chicharito: “Je vais dans la galaxie car il n’y avait plus de confiance en l’Europe”

21.01 17:19 – Man United, Solskjaer: “Faites un pas en avant contre Liverpool”

21.01 16:39 – Deschamps: “Trop de matchs se jouent: le football va exploser”

21.01 16:27 – Zidane: “Feu vert à la vente d’Odriozola”. L’arrière complet ira au Bayern

21.01 15:54 – Mourinho sur Cavani: “Je respecte Leonardo et le PSG: je ne parle pas des leurs”

21.01 15:24 – officiel Sheffield United, voici le deuxième renfort: c’est Jack Robinson

21.01 15:18 – Nantes, une chemise pour commémorer Sala un an après sa mort

21.01 15:09 – l’officier Newcastle, a frappé Bentaleb. Il est prêté par Schalke

21.01 14:33 – Officier de Getafe, emprunté Deyverson à Palmeiras

21.01 13:27 – L’officier M’Poku s’envole pour Abu Dhabi. L’ancien Cagliari déménage à Al-Wahda

21.01 13:18 – Depuis l’Espagne: rencontre Levy-Perez à Madrid. Lentille Bale Spurs

21.01 13:06 – Real, Odriozola ne s’entraîne pas: le prêt au Bayern Munich est proche

21.01 12:33 – Le Crystal Palace tire haut pour Wilfried Zaha: à seulement 90 millions d’euros

21.01 12:18 – Leicester, à la recherche de renforts pour la Ligue des champions: Max Kruse en vue

21.01 12:03 – Tottenham cherche l’héritier de Vertonghen: l’offre pour O’Connell est prête

21.01 11:36 – Wenger: “Arsenal a laissé son âme à Highbury”

21.01 11:27 – James Pallotta quitte Roma mais pas le football: 2 clubs anglais en vue

21.01 11:21 – Borussia Dortmund, Alcacer offert à Tottenham et Manchester United

21.01 11:09 – Le curé Ancelotti travaille sur la défense: Holgate convoqué par Soutghate?

21.01 10:42 – Man United, Moussa Dembele première cible de l’attaque: offre prête

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante de la soirée.

LIVE TMW – Juventus, Sarri: “Rome peut rendre le jeu compliqué” – Lisez les nouvelles, CLIQUEZ ICI!

Napoli-Lazio, la composition officielle: Callejon joue …