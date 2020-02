Real Sociedad, Sheriff: “Encore une fois, le rival change le dessin dans notre domaine”

Imanoll Alguacil, entraîneur de la Real Sociedad, a apprécié lors d’une conférence de presse le triomphe de son équipe contre le Real Valladolid: «Il est difficile de tendre la main à une équipe qui sort pour défendre et rester ferme. À une occasion, nous avons précipité et facilité certaines de ses transitions. En seconde période, tout a été différent même si nous avons mieux réussi en phase offensive. Nous savions que ce serait un match long et compliqué. Une fois de plus, notre rival change le dessin à Anoeta pour essayer de prendre quelque chose et heureusement les points sont restés ici ».