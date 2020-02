Real Sociedad, Sheriff: “La responsabilité a été avec les joueurs et avec moi”

Imanol Alguacil était autocritique sur la performance de la Royal Society avant le CD Mirandés: «La pression sera pour nous deux. Pour eux parce qu’ils jouent à domicile et pour nous à cause de la façon dont nous l’avons fait tout au long de la Coupe. Nous sommes venus de remporter six matchs sur sept et nous pensions que nous allions marquer à Mirandés aujourd’hui. Avant de marquer le premier but, nous cherchions déjà le second. La responsabilité a été avec les joueurs et avec moi. L’accueil au lieu de nous donner des ailes et de l’énergie nous a saisi et a généré plus de responsabilité. Nous n’avons pas pu affronter le jeu comme à d’autres occasions. Même en faisant un mauvais match, nous avons fait trois autres chances de marquer clairement. »