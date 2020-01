Real Valladolid – Aperçu du match du Real Madrid La Liga 2019/20, blessures / suspensions, XI potentiels, pronostics

Le Real Madrid revient en action en Liga avec une bonne chance de prendre la tête du classement lors d’un match sur route au José Zorrilla dimanche.

Le Real peut capitaliser sur la défaite de Barcelone 2-0 contre Valence et enfin prendre les devants contre les Blaugrana au classement avec une victoire sur Valladolid.

C’est la deuxième fois que ces deux clubs s’affronteront après leur rencontre en août. Ce match s’est terminé par un match nul 1-1 lors des premières phases de la saison.

Valladolid n’a pas gagné de match de championnat en un mois, c’est un club qui dessine beaucoup. Cela a placé le club au 15e rang du classement de la Liga. Ils viennent également de se faire rebondir de la Copa del Rey cette semaine par la Segunda División, à Tenerife.

Le Real est toujours deuxième et à égalité de points avec Barcelone. Bien sûr, un match nul ou une victoire les placerait en tête pour le premier. Le club a également joué en milieu de semaine contre Unionistas, une victoire où Zidane a reposé plusieurs partants avant le match de dimanche.

Le Real Madrid est à nouveau sans Gareth Bale, qui s’est re-blessé lors du match Unionistas. Heureusement, ce n’est qu’une entorse mineure, selon Zidane. Le club est toujours sans Eden Hazard et Marco Asensio. Vinicius et Brahim ont également été exclus de l’équipe de matches libérée.

Valladolid sera sans attaquant Stiven Plaza.

Dani Carvajal est la seule suspension pour le match de dimanche.

Real Valladolid

Masip; Antoñito, Joaquín, Kiko, Salisu, García; Fede, Michel, Alcaraz; Ünal, Guardiola

Real Madrid

Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos, Isco; Rodrygo, Benzema

Avec Carvajal suspendu et Odriozola maintenant prêté au Bayern, Nacho remplira probablement le coin arrière droit vide.

Avec Bale et Vinicius pas d’options, Isco pourrait jouer le 10 rôle derrière Benzema et Rodrygo. Zidane pourrait également aller avec Modric et Isco derrière Benzema au lieu de démarrer Rodrygo. Il y a quelques options qui pourraient être envisagées contre Valladolid.

Real Valladolid — Real Madrid 1-3

C’est un match énorme pour le Real Madrid en termes de classement. Barcelone perdant déjà, ils peuvent sauter en tête jusqu’à 3 points s’ils gagnent à l’extérieur. Valladolid est délicat, il force les résultats et a déjà fait match nul avec le Real Madrid cette saison. Valladolid n’a pas non plus perdu à domicile depuis fin novembre.

Le Real, quant à lui, n’a pas perdu lors de ses 18 derniers matches toutes compétitions confondues. Bien qu’un nul ici les place encore devant Barcelone, ils ont vraiment besoin d’une victoire pour obtenir une avance décente dans ce qui a été une course au titre incroyablement serrée pour les deux clubs cette saison. Une victoire, surtout sur la route, serait donc l’une des plus grandes victoires de la saison de Liga pour le Real.

Inutile de dire que le Real doit jouer de son mieux dimanche s’il espère commencer à se retirer de Barcelone dans cette guerre pour la première place de la ligue. Et, ils doivent couronner le tout avec une victoire à l’extérieur.