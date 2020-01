Real Zaragoza – Aperçu du match du Real Madrid Copa del Rey 2020, blessures / suspensions, XI potentiels, pronostics

Le Real Madrid se prépare pour le prochain tour de la Copa del Rey mercredi après avoir battu les Unionistas de Salamanca la semaine dernière.

Cette fois-ci, le Real affrontera le club de Segunda División Real Zaragoza, qui n’a pas affronté Los Blancos depuis 2013. Saragosse est actuellement quatrième au deuxième niveau du football espagnol, mais n’est qu’à trois points du deuxième. Donc, ils sont un peu plus durs que les Unionistas.

Le Real Madrid, comme le match Unionistas, est l’équipe à l’extérieur et a fait le déplacement à La Romareda. Le Real cherchera à poursuivre sa séquence sans défaite dans toutes les compétitions, qui a atteint 19 matches après avoir battu Valladolid ce week-end.

Le Real a également pris une avance de 3 points en Liga avec sa victoire, donc le club sera certainement de bonne humeur pour ce match de Copa.

Le Real Madrid sera privé de Gareth Bale, Eden Hazard et Marco Asensio en raison d’une blessure. Bale a également manqué le voyage à Valladolid au cours du week-end. Casemiro et Isco se reposent pour ce match. Carvajal est disponible dans l’équipe après avoir purgé une suspension dans ce match également.

Saragosse sera sans Alberto Zapater, Raphael Dwamena et Javi Ros.

Il n’y a aucune suspension pour le match de mercredi.

Real Zaragoza

Álvarez; Vigaray, Atienza, Grippo, Clemente; Soro, Guti, Blanco, Kagawa, Puado; Linares

Real Madrid

Aréole; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; James, Valverde, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Jovic

Ce serait un bon match pour James pour commencer car il n’a vraiment pas traversé ses blessures. Valverde n’a pas commencé dimanche, mais il est susceptible de remplacer Casemiro.

Ce serait bien pour Jovic de prendre un autre départ également, car il n’a pas vraiment avec Benzema de retour de blessure. Rodrygo et Vinicius peuvent également voir des départs.

Real Zaragoza — Real Madrid 1-3

Cela devrait être un match intéressant car Saragosse va probablement jouer dur pour éliminer un club de Primera División et passer au prochain tour de la Copa del Rey.

La Segunda División B, Cultural Leonesa, a éliminé l’Atlético la semaine dernière et le club de Segunda División Tenerife a pris Bilbao aux tirs au but. Et Saragosse a prouvé cette saison qu’elle est une bonne équipe et pourrait très bien se retrouver avec une promotion en Liga.

Le Real voudra sûrement garder sa frappe invaincue en vie et doit le faire s’il espère passer à la prochaine étape de ce tournoi de coupe. El Derbi est ce samedi, donc Zidane pourrait reposer plusieurs partants en prévision de cela. Cela signifie donc que celui qui part doit travailler très dur pour vaincre Saragosse sur la route.

Cela devrait être un match amusant, car le Real doit faire face à une équipe de deuxième niveau solide à laquelle il n’a pas non plus été confronté depuis environ sept saisons. Avec un peu de chance, ils pourront continuer la séquence sans défaite et aller encore plus loin dans la Copa del Rey.