Rebic sûr: “Je vais montrer que je mérite de porter le maillot de l’AC Milan”

© photo par DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Ante Rebic, star du match entre Milan et l’Udinese (3-2), a été interviewée par Sky Sport en fin de match. Ce sont ses mots: “Enfin j’ai profité de l’occasion que j’ai eue. J’ai marqué deux buts qui valaient trois points importants pour atteindre nos buts à la fin de la saison. Maintenant, nous devons mettre la tête au prochain match contre Brescia”.

Avez-vous déjà pensé à quitter Milan ou êtes-vous toujours resté concentré pendant ces mois?

“J’ai toujours travaillé dur en sachant que tôt ou tard mon moment viendrait. Malheureusement, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions à ce jour, mais maintenant je pense que ce jeu peut changer quelque chose. Je montrerai que je mérite de porter ce maillot.”



Ibrahimovic faisait-il confiance à l’environnement?

“Certainement oui, mais pas seulement lui. Les arrivées de Kjaer et Begovic nous ont aussi beaucoup aidés, elles ont de l’expérience et elles sont importantes pour nous. Il est essentiel d’avoir des repères avec nous pour grandir à côté”.

1er étage

Draps propres entre Lecce et Inter après les 45 premières minutes. Résultat jusqu’ici surprenant mais pas injuste, compte tenu de l’excellente disposition défensive des Salentins.

Liverani mise sur un 3-4-1-2 qui est en fait un 5-3-2 avec Rispoli et Donati sur les côtés très bas. L’Inter garde le ballon …