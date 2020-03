Rebus calendari, la lettre de l’Inter à la Ligue: “La proposition ne peut pas être évaluée, nous réservons des parts”

Nouveau chapitre dans le dur affrontement entre l’Inter et la Lega Serie A concernant la reprise des matches reportés pour l’urgence du Coronavirus. Selon les rapports de l’ANSA, le club Nerazzurri, à travers le directeur général Giuseppe Marotta, a en effet envoyé une lettre à la Ligue dans laquelle la proposition de modification du calendrier (avec le report du prochain tour et le différend Juventus-Inter le lundi 9 Mars) est défini comme «même pas évaluable, car il n’est pas complet»

L’Inter “exige que le tour de championnat soit disputé le week-end prochain comme prévu par le tirage au sort” et, dans l’éventualité où le président de la Ligue, Paolo Dal Pino, “estime qu’il devrait reporter ce tour de championnat pour permettre la récupération de les courses déjà reportées, pour procéder à la récupération des courses reportées d’abord par ordre de temps, seule hypothèse, celle-ci, légitime selon les règles de la Ligue et de la Fédération régissant le système sportif “. Le club Nerazzurri “se réserve toute action et / ou initiative si des décisions ont été prises en violation des réglementations sportives et fédérales ou qui pourraient nuire à l’entreprise et / ou à la santé de ses employés et membres”, comme indiqué dans le lettre envoyée également aux 19 autres clubs de Serie A, qui sont invités à exprimer leur avis “sur le point de protéger également un principe qui devrait évidemment s’appliquer à tous”.