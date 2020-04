Recette de Lapo Elkann: “Créativité, humanité et cœur: ainsi l’Italie surmontera le virus et resplendira”

Est-ce dans les moments les plus difficiles que la créativité, dans laquelle nous sommes enseignants, peut être l’arme supplémentaire pour sortir d’une crise sociale et économique? Pour répondre à cette question, dans l’interview avec La Gazzetta dello Sport, c’est directement Lapo Elkann: “Absolument oui, les Italiens sont sans égal dans ce domaine. Le terme créativité a déjà deux mots: création et activité. Penser et faire. Les Italiens sont capables d’inventer n’importe quoi. Pensez simplement à ces gars qui ils ont obtenu un respirateur à partir d’un masque de plongée. Mais beaucoup de gens ont travaillé pour aider le pays. Je remercie ceux qui apportent également de petites contributions, en particulier les moins nantis. Ils sont sincères. Le peuple italien est merveilleux et Je suis très patriotique et encore plus dans ces moments. Je crois que l’Italie a la force et la capacité de se battre et de redevenir le joyau de l’Europe. Mais nous avons aussi besoin de l’Europe parce que nous serons unis pour vaincre cette pandémie. Nous avons vécu des guerres mondiales et des catastrophes naturelles, mais nous en sommes toujours sortis. Je suis fier d’être italien, nous démontrerons également combien nous valons dans cette situation. Je ne suis ni financ hier, ni économiste ni politicien, mais je pense que les caractéristiques typiques de notre peuple peuvent donner un nouvel élan à l’Europe. Ce serait bien si, aux côtés des groupes de travail créés par le gouvernement, il y en avait un constitué par des experts en création et en marketing et communication qui, au bon moment, aideraient l’Italie à retrouver la place qu’elle mérite dans le monde “.